Holger Rune er videre i Roland-Garros.

Rune videre i French Open: − Min favoritturnering

Tennisprofilen Holger Rune slo amerikanske Christopher Eubanks 3-1 i sett og er klar for annen runde i Grand Slam-turneringen French Open.

Danske Rune vant med settsifrene 6-4, 3-6, 7-6 (7-2), 6-2 på rødgrusen i Paris tirsdag. Rune har hatt et kjempeår på ATP-touren etter at han tapte kvartfinalen i Roland-Garros for norske Casper Ruud i fjor.

– Det var en veldig tøff kamp. Chris spilte veldig fritt og godt. Jeg måtte justere meg, men dette er en av mine favoritturneringer så jeg vil gjøre alt for å vinne, sa Rune til arrangøren etterpå.

Den unge dansken kunne også briljere med noen setninger på fransk.

Rune står med fire titler på de to siste sesongene og tapte nylig finalen i Masters-turneringen i Roma.

Ut ifra oppsettet av tablået kan Rune støte på Ruud i en eventuell kvartfinale. Det vil i så fall skje noen uker etter at de møttes i Roma med Rune-seier som utfall.

Alexander Zverev tok seg videre etter seier over Lloyd Harris i strake sett tirsdag, Russiske Daniil Medvedev røk ut av turneringen etter sjokktap for brasilianske Thiago Wild.