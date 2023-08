TIL PREMIER LEAGUE: Belgiske Hannes Delcroix er klar for Burnley. Her er midtstopperen i aksjon mot West Ham i Conference League-gruppespillet forrige sesong.

Burnley signerte belgisk midtstopper

Hannes Delcroix (24) gjør overgang fra Anderlecht til Burnley, og har signert en treårskontrakt med Premier League-klubben.

Det skriver Burnley på X/Twitter.

Delcroix har gått gradene i Anderlecht, hvor han har notert seg for to mål på 65 kamper for A-laget.

Nå gjenforenes han med Burnley-manager Vincent Kompany. Delcroix spilte to sesongen under Kompany i Anderlecht.

24-åringen har også spilt én A-landskamp for Belgia, i tillegg til at han har vært gjennom alle de aldersbestemte landslagene fra U15 til U21.

Delcroix er Burnleys ellevte overgang siden opprykket til Premier League. Fra før har de blant annet hentet den norske landslagsspilleren Sander Berge.

