Det stormer rundt Luis Rubiales. Moren er i sultestreik.

Moren til Rubiales fortsetter sultestreiken: − Jeg har ingenting imot å dø

Moren til den omstridte spanske fotballpresidenten Luis Rubiales hevder hun er villig til å fortsette sultestreiken selv om det skulle koste henne livet.

Det stormer rundt fotballpresident Rubiales som følge av kysset han ga den spanske landslagsspilleren Jennifer Hermoso etter VM-finalen i Australia nylig.

Mandag ble det kjent at moren Angeles Bejar har startet en sultestreik i sympati med sønnen. Bejar oppsøkte en kirke i Granada, der hun har oppholdt seg det siste døgnet.

Tirsdag skal hun ha gitt flere uttalelser til den spanske TV-kanalen Telecinco.

– Jeg skal være her så lenge kroppen min holder ut, og jeg har ingenting imot å dø for rettferdigheten, fordi sønnen min er en anstendig person, er Angeles Bejar sitert på.

«Umenneskelig og blodig jakt»

Med seg i kirken skal hun ha svigerinnen. Bejar ber også i intervjuet om at Jennifer Hermoso «forteller sannheten» om VM-kysset.

På spørsmål om hvordan helsetilstanden hennes er, lyder svaret:

– Jeg har det bra, jeg er sterk i troen på Gud og ber om at sannheten kommer fram.

Mandag omtalte Rubiales-moren fotballpresidentens situasjon som «en umenneskelig og blodig jakt han ikke fortjener». De sitatene ble gitt til nyhetsbyrået EFE.

Etter at Rubiales kysset Hermoso på munnen da de spanske kvinnene skulle få sine gullmedaljer, sa Hermoso at hun ikke likte det. Senere sendte det spanske fotballforbundet (RFEF) ut en melding om at kysset var samtykket fra begge parter.

Påstand mot påstand

I helgen slo Hermoso kraftig tilbake og sa at hun ikke hadde gitt sitt samtykke til det og beskrev episoden som en «sexistisk handling». Luis Rubiales har hele tiden hevdet det motsatte.

Saken har satt Spania på hodet den siste tiden. En rekke regjeringsmedlemmer har kastet seg inn i debatten, og mandag kom også FNs generalsekretær på banen.