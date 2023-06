Kommentar

Neste hinder er høyt

(Casper Ruud-Holger Rune 6-1, 6-2, 3-6, 6-3) Den danske dynamitten ble for upresis til å true Casper Ruud, men en revansjesugen tysker er ingen enkel oppgave i jakten på en ny finale.

Holger Rune er en av de mest fascinerende spillerne i tennissirkuset. Det er følelser utenpå kroppen i enhver situasjon, og spillet til dansken spenner fra det fantastiske til det begredelige.

Men før han blir mer stabil er ikke Rune helt der oppe, og Casper Ruud løste oppgaven i kvartfinalen på nært perfekt vis.

Det var klasseforskjell i de to første settene i norsk favør, før Rune våknet og virkelig vant publikums hjerter. Men det hjelper ikke med spektakulære vinnere hvis du også slår altfor mange feil, og det var egentlig ikke overraskende at Casper Ruud i sum malte motstanderen i stykker.

Alexander Zverev står mellom Casper Ruud og en ny Grand Slam-finale.

I fjor var det «Mister Roland Garros» som torpederte den norske drømmen om den første Grand Slam-tittelen, da Rafael Nadal rundspilte Ruud etter alle kunstens regler i finalen.

I år er ikke mannen med klippekort på grustrofeet med, og det gir resten av gjengen en sjelden sjanse. For Ruuds del er det mulig å glede seg over at Carlos Alcaraz og Novak Djokovic er på motsatt side av tablået, og russiske Daniil Medvedved sliter ennå med å knekke koden på dette underlaget.

Det betyr imidlertid ikke at det nå er noen walkover til å nå finalen for andre år på rad. Så langt derifra.

Det er nemlig ikke hvem som helst som venter i semifinalen, og historikken på fransk grus spiller definitivt inn på den mentale siden.

Alexander «Sasha» Zverev har vært ranket så høyt som nummer to i verden, og han var innenfor topp ti i verden fra 2017 til 2022. Han er olympisk mester og har vunnet 19 ATP-titler, inkludert den prestisjetunge sesongsavslutningen.

Nå er han ikke ranket høyere enn nummer 27 i verden, men det må ikke lure noen til å tro at det blir lett norsk match i semifinalen. «Head to head» står det 2–1 i tysk favør.

Rankingsystemet i tennis er brutalt når du blir skadet og poengene forsvinner, og det Zverev har vært gjennom det siste året har vært vondt.

I fjor spilte han seg til semifinale mot Rafael Nadal i French Open. Men det som startet som en finaledrøm endte med at han ble fraktet ut i rullestol med ankelskade.

UT I RULLESTOL: Slik gikk finaledrømmen i stykker for Alexander Zverev i French Open sist han spilte semifinale.

Veien tilbake har vært hard og comebacket ble utsatt av en ny skade.

Men nå er den 198 centimeter høye servekanonen virkelig tilbake, og det er vel nesten ikke mulig å beskrive hvor revansjesugen han er.

For Casper Ruud blir oppgaven selvsagt kjempetøff, og uansett finalemotstander blir det makismalt vrient dersom han skulle evne å beseire Zverev.

Men det er jo akkurat dette steget nordmannen må ta om vi virkelig skal få prikken over i’en. Han har vært i to Grand Slam-finaler uten å lykkes før, og veien til det første virkelig store trofeet er nå så vanskelig som den skal være.

I den formen Ruud er i nå, etter en varierende start på 2023, er det slett ikke umulig.

Men det er høye hindere som venter Casper Ruud, i kamper der han nok for færre gratispoeng enn mot en danske som er i overkant het i toppen.