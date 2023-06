VANT I ARMAGEDDON: Magnus Carlsen møtte Aryan Tari i Stavanger mandag.

Remis i helnorsk thrillerduell i Norway Chess – Magnus Carlsen slo Aryan Tari i armageddon

Magnus Carlsen og Aryan Tari spilte remis i det som ble et dramatisk helnorsk møte i sjakkturneringen Norway Chess mandag. I armageddon var Carlsen igjen best.

NTB

Langsjakkpartiet de to sjakkprofilene imellom var over etter drøyt fire timers spill. Da fant ingen av spillerne noen vei videre mot seier etter en lengre kamp mot klokka og for å finne de riktige trekkene.

Med remis måtte det armageddon-spill til for å dele ut ett ekstra halvpoeng til én av spillerne. Der var Carlsen nær sagt som vanlig best. Han har vunnet i armageddon fire ganger i årets Norway Chess.

Seier i langsjakken gir tre poeng i turneringen i Stavanger. Ved remis blir det ett poeng til hver, i tillegg til at det deles ut et ekstra halvt poeng til den som vinner armageddon.

– Et av de mest nervepirrende partiene jeg noen gang har spilt, sa Tari til TV 2 foran avgjørelsen på armageddon.

– Jeg kunne sikkert fort ha vunnet på tid, men alt i alt skal jeg være fornøyd med remis, for på slutten rotet jeg der og kunne lett tapt dette, la han til.

Carlsen har innledet Norway Chess med fire seirer og ett tap. I armageddon har det altså blitt fire triumfer og totalt to ekstrapoeng.

Carlsen har vunnet turneringen på hjemmebane fem av de ti gangene den er arrangert, inkludert de fire siste.

Det er ti av verdens beste sjakkspillere som deltar i turneringen. Førstepremien er på 750.000 kroner. Turneringen varer fram til 9. juni.