KANDIDATER: Ole Gunnar Solskjær, Henning Berg og Leif Gunnar Smerud er blant navnene som er nevnt til Vålerenga-jobben.

VIFs trenerkandidater: − Hadde nok skrevet mitt navn på blokken

Spekulasjonene rundt hvem som blir Vålerengas neste hovedtrener er i gang etter at Dag-Eilev Fagermo fikk sparken.

Jan Frode Nornes var assistenttrener under Fagermo og har nå det midlertidige ansvaret, før en ny hovedtrener overtar.

Henning Berg og Leif Gunnar Smerud kan være aktuelle for jobben. Berg er arbeidsledig etter at han mistet jobben i kypriotiske Pafos i april. I Norge har Berg ledet Lyn Lyn2005 til 2008, Lillestrøm LillestrømBerg ledet Lillestrøm fra 2008-2011. og Stabæk StabækBerg ledet Stabæk fra 2018-2019., så spørs det om det vil tale mot at han får jobben i Vålerenga, klubben han spilte for fra 1988 til 1991.

Ole Gunnar Solskjær har ikke hatt noen stilling siden han fikk sparken i Manchester United i 2021. Solskjær har tidligere fortalt at han har avslått flere jobbtilbud, og det spørs om jobben på Valle frister.

Leif Gunnar Smerud er landslagstrener for Norges U21-landslag, som han skal lede i sommerens EM. Etter mesterskapet gir han seg i stillingen han har hatt siden 2014. Han mener selv at han bør være aktuell for Vålerenga-jobben.

– Hvis jeg hadde vært Vålerenga så hadde jeg nok skrevet mitt navn på blokken, sier Smerud, med et glimt i øyet til VG.

Smerud leder Norge i U21-EM i Romania og Georgia i sommer. Første kamp er mot Sveits 22. juni.

– Akkurat nå er jeg mest opptatt av å lede U21-landslaget som vi har tatt til EM, og har fullt fokus på det, men Vålerenga er en stor klubb som Norge og Oslo trenger i toppen av norsk fotball, sier Smerud.

Info Andre mulige aktuelle kandidater for Vålerenga-jobben Trenere som ikke har trenerstilling for øyeblikket: Ole Gunnar Solskjær

Mikael Stahre

Jan Jönsson

Erik Hamrén

Rikard Norling Trenere som har trenerstilling: Per-Mathias Høgmo (Häcken)

Martí Cifuentes (Hammarby)

Gaute Helstrup (Tromsø)

Stefan Billborn (Sarpsborg 08)

Pål Arne «Paco» Johansen (Odds ballklubb)

Lars Bohinen (Stabæk)

Jimmy Thelin (Elfsborg) Vis mer

Jan Jönsson vant Eliteserien med Stabæk i 2008. I 2011 og 2012 var han trener for Rosenborg. Svensken har vært arbeidsledig siden 2021, da han mistet jobben i hans andre periode i Stabæk.

– Det er helt klart interessant og spennende, sier Jönsson til VG om hvordan han stiller seg til den ledige Vålerenga-jobben, før han legger til:

– Jeg bor i Oslo. Så det er interessant av den grunn også, forteller Jönsson.

Joacim Jonsson er sportssjef i Vålerenga. Han antyder til VG at de kikker lenger ut enn bare Skandinavia.

– Det finnes andre land enn Norge, Sverige og Danmark, sier Jonsson.

