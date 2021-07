PROTEST: OL i Tokyo er tidenes dyreste. Mesterskapet holdes midt under en ny smittebølge i Tokyo, noe store deler av befolkningen har uttrykt sin misnøye med. Her protester befolkningen under IOC-president Thomas Bachs besøk i Japan. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Mesterskapet som splitter Japan: − OL må stoppes

Kort tid før OL braker løs, protesteres det fremdeles heftig mot mesterskapet. Samtidig som Tokyo fylles opp av tilreisende, stiger smitten i OL-byen.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

OL er bare én uke unna, og delegasjoner fra verden over er allerede på plass i Tokyo. De kommende ukene vil totalt 70 000 utøvere, trenere, støtteapparat og journalister strømme til den japanske hovedstaden.

Det har allerede skapt problemer. De siste ukene har totalt ti tilreisende fra OL-delegasjoner testet positivt for covid-19 i Tokyo. De fleste utøverne kommer på kommersielle flygninger, og denne uken måtte Sør-Afrikas rugbylag på karantenehotell etter at en av de andre passasjerene fikk påvist corona.

De siste dagene har overvåkningskameraer oppdaget OL-deltakere som har beveget seg utenfor OL-landsbyen, som egentlig skal være hermetisk lukket og adskilt fra resten av samfunnet.

– OL boblen er allerede full av hull, sier opposisjonspolitkeren Ayaka Shiomura til avisen Asahi Shimbun.

Derfor er det er en splittet nasjon som skal være vertskap for verdens største idrettsarrangement. For samtidig som byen fylles opp, har Tokyo erklært unntakstilstand for fjerde gang siden pandemiens utbrudd. Smittetallene i storbyen har ikke vært høyere på et halvt år, og myndighetene frykter belastningen på landets helsevesen.

– Vi må være på vakt for å komme gjennom denne svært vanskelige situasjonen, sier guvernør i Tokyo, Yuriko Kolke, ifølge AP. Han lover likevel at OL skal være sikkert og trygt.

I en spørreundersøkelse i Tokyo svarer 60 prosent at OL ikke burde arrangeres, ifølge Asahi Shimbun. Også nasjonalt ønsker majoriteten at lekene enten skal bli avlyst eller utsatt på nytt. Bare rundt én tredjedel gir tommel opp til mesterskapet.

Kampanjen Stop Tokyo Olympics har samlet inn over 450 000 signaturer i Japan.

– OL er det siste vi burde ha midt i en pandemi. OL må stoppes, uttalte Dr. Masami Aoki fra Japanske kvinners legeforening denne uken.

MISNØYE: Mange mener OL burde vært avlyst. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Unge mennesker er blant de hardest rammede av den nåværende smittebølgen. Myndighetene frykter at de unge vil feire og feste mye under OL, noe som kan ytterligere forverre smittetallene.

Utrullingen av vaksineprogrammet kom tregt i gang, og bare 20 prosent av landets befolkning er fullvaksinert. Sist uke besluttet OL-arrangøren at mesterskapet skal gå for tomme tribuner.

Denne uken er IOC-president Thomas Bach på besøk i Japan, hvor han først besøkte Hiroshima. Der ble han møtt med protester fra lokalbefolkningen.

«Du er ikke velkommen her», ropte en av demonstrantene mot tyskeren.

Folkets redsel har kollidert med økonomiske og politiske interesser før mesterskapet.

OL i Tokyo er allerede tidenes dyreste, og etter utsettelsen forrige år fortsatte utgiftene å stige. Totalkostnadene er rapportert å overstige 220 milliarder norske kroner, ifølge Business Insider.

Japanske myndigheter har gravd dypt i statskassen og blant annet punget ut for nye stadioner. Det ble 87 år gamle Kohei Jinno offer for.

Da Tokyo var vert for OL i 1964 ble huset hans jevnet med bakken av bulldosere for å gjøre plass til en ny stadion. I 2013, 49 år senere, fikk han samme beskjed i sitt nye hjem. Han og naboene måtte flytte for å gjøre plass til en ny stadion til OL 2020.

– Det var så tungt å måtte dra. Det er stedet jeg har bodd lengst gjennom livet, sier Jinno til Reuters.

TØRKER TÅRER: Kohei Jinno ble kastet ut av eget hjem fordi myndighetene skulle bygge OL-stadion. Foto: ISSEI KATO / X90003

Han og kona fikk 13. 000 kroner for å flytte til et nytt offentlig boligkompleks. 87-åringen ler av summen, og ber om mer forståelse for hvordan det føles å bli presset ut av eget hjem.

– Det var ingen medfølelse. Hvis de bare hadde sagt «du blir bedt om å flytte, er det greit om du samarbeider?». I stedet var det mer «vi skal ha OL, du må ut», sier Jinno.

OL-arrangøren har ikke svart Reuters på kritikken fra Jinno og de 200 andre som ble tvangsflyttet.

OL starter fredag 23. juli og avsluttes 8. august.