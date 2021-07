Dette må Molde gjøre for å sikre ny Europa-suksess – og én ting de absolutt må unngå

Molde har ambisjoner om å nå langt i Europa. Her er tre grunner til at vi tror at de kommer til å lykkes. Og én advarsel om at det kan gå skikkelig galt.

Av Haakon Lunov

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Analyse av VGs fotballekspert Haakon Lunov

Molde er proppfulle av selvtillit etter en solid start på den norske sesongen.