GODE MINER: USAs sølvvinner Ryan Murphy (t.v.) og britenes bronsevinner Luke Greenbank var ikke så glade etter at Jevgenij Rylov hadde innkassert sitt andre OL-gull i Tokyo. Foto: HOW HWEE YOUNG / EPA

Dopingordkrig: − Jeg svømmer i et løp som antagelig ikke er rent

Den russiske OL-komités svømmehelt Jevgenij Rylov (24) ble skyteskive for dopinganklager etter å ha vunnet gullmedaljen på 200 meter rygg.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er klart. Som utøver er det frustrerende å vite at det har eksistert et statsstøttet dopingprogram, og ha en følelse av at det kanskje kunne vært gjort mer for å takle det, uttalte Storbritannias Luke Greenbank under pressekonferansen etter medaljeoppgjøret i OL-bassenget.

Greenbank hadde tatt bronsemedaljen, USAs Ryan Murphy sølvmedaljen. Mellom dem på podiet foran mediene satt Jevgenij Rylov – den russiske gullvinneren. I Tokyo-OL representerer han formelt sett Den russiske OL-komité, fordi Russland på grunn av avsløringene om statsstøttet doping ikke får lov til å delta under nasjonsbetegnelsen.

– Jeg mener at det som er frustrerende er at du ikke kan svare på det spørsmålet med hundre prosent sikkerhet, svarte Ryan Murphy på spørsmål om han trodde konkurransen var «ren» – i betydning fri for bruk av ulovlige midler.

Det vil si doping.

Russlands olympiske komité ROC kastet seg raskt over tastaturet for liksom å ta tyren ved hornene. Det gjorde ROC via sin Twitter-konto, inkludert bilder av Murphy, Greenbank og USAs roer Megan Kalmoe som for noen dager siden på Twitter skrev at å tape for et russisk lag «som ikke engang skulle vært her» var en «ekkel følelse»:

«Ja, vi er i OL. Absolutt. Lik det eller ikke ...»

« ... engelskspråklig propaganda, slitsom verbal svette i Tokyos hete. Fra munnene til utøvere som tar seg nær av nederlag. Vi vil ikke trøste dere. Tilgi de som er svakere. Gud er deres dommer», er ROCs tilsvar.

Ifølge Washington Post, Wall Street Journal og andre engelskspråklige medier, utviklet pressekonferansen med medaljevinnerne seg til «en ukomfortabel affære». Gullvinner Rylov likte åpenbart ikke beskyldningene han måtte svare for på vegne av rundt 330 russiske utøvere som – på tross av Den olympiske komité IOCs «dopingstraff» – er gitt grønt lys for OL-deltagelse.

– Konkurrerer du som ren?

Etter å ha fått oversatt spørsmålet av en tolk, svarte Jevgenij Rylov at han alltid har vært for en ren sport.

– Fra dypet av mitt hjerte er jeg for en ren sport. Jeg har viet hele livet mitt til denne sporten. Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal svare på det, tilføyde Rylov.

Luke Greenbank og spesielt Ryan Murphy var noe mildere i anklagetonen under den offisielle pressekonferansen sammenlignet med uttalelsene i pressesonen ved bassenget nær umiddelbart etter finaleheatets avslutning.

– Det er en stor mental påkjenning for meg å i løpet av året vite at jeg svømmer i et løp som antagelig ikke er rent. Det er frustrerende, men jeg må svømme i dette feltet. Jeg har ikke mulighet for trene til OL og (samtidig) prøve å påvirke dem som tar gale avgjørelser, sa Murphy.

Han tok gull på 100 og 200 meter rygg i Rio de Janeiro-OL. Sølvmedaljen og hans uttalte skuffelse kom i kjølvannet av bronsemedalje på 100 meter rygg. I den øvelsen ble han slått av Rylov (gull) og hans landsmann Kliment Kolesnikov (sølv).

Jevgenij Rylov ønsket tydeligvis å være mer diplomatisk enn sine overordnede i Den russiske OL-komiteen. På enda et spørsmål angående Ryan Murphys uttalelser, svarte han ifølge Washington Post at amerikaneren «har all rett» til å mene det han gjør og si det han måtte si.

– For være ærlig. Han beskyldte ikke meg for noe. Det er årsaken til at jeg ikke har noe imot ham, sier Rylov.