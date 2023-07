FORLENGER: UAE-rytter Vegard Stake Laengen, her under tirsdagens etappe i Tour de France.

UAE-sjefen bekrefter: Stake Laengen forlenger med to år

Den norske syklisten Vegard Stake Laengen (34) forlenger kontrakten sin med verdenstourlaget UAE. Asker-gutten har signert for to nye år.

Det bekrefter Teamsjef Mauro Gianetti overfor TV 2.

– Vi er så fornøyde med ham. Han er veldig viktig for oss, sier Gianetti til kanalen og fortsetter:

– Vi er stolte over å ha Laengen i laget. Han har vært hos oss noen år, og han er en garanti for oss. Han er et sikkert kort i Tour de France hvert år fordi han gjør en fantastisk jobb og er en fin person. Vi liker han så godt i laget, så det er bare fine ting å si om ham.

Stake Laengen sin nåværende avtale med UAE løper ut etter inneværende sesong. Tidligere i uken mer enn antydet han overfor NTB at han hadde en ny avtale på plass.

– Jeg har vel egentlig muntlig avtalt med laget å forlenge avtalen, så det går mot en forlengelse, sa 34-åringen til nyhetsbyrået.

Stake Laengen sykler for tiden karrierens sjette Tour de France. Hovedoppgaven er som den har vært så mange ganger før: hjelpe lagkaptein Tadej Pogacar til sammenlagtseier.

Asker-gutten ble hentet til det hardtsatsende UAE-laget i 2017. Den gang kom han fra sveitsiske IAM.