Pogba gråtende ut i comeback

Paul Pogba spilte søndag fra start for Juventus for første gang på over et år, men nok en skade sendte ham gråtende av banen midtveis i første omgang.

Den franske midtbanestjernen skar grimaser av smerte etter å ha slått et innlegg i hjemmekampen mot Cremonese. Han segnet om på banen og fikk behandling i venstre lår.

30-åringen forlot banen med trøya over ansiktet for å skjule fortvilelsen han følte.

Pogba ble hentet tilbake til Juventus fra Manchester United i fjor sommer. Han mistet mye av sesongen med en kneskade han pådro seg i sesongoppkjøringen. Først utsatte han operasjon i et forsøk på å rekke VM i Qatar, men det gikk ikke. Først i slutten av februar var han tilbake på banen.

Pogba har fått en rekke innhopp mens han har prøvd å spille seg i form. En lårskade i mars satte ham tilbake igjen.

Forrige gang Pogba spilte fra start var da Manchester United ble slått 4-0 av Liverpool i april i fjor. Da måtte han tidlig ut med skade og kom ikke på banen igjen resten av sesongen.