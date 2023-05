Emilie Nautnes og Anna Jøsendal scoret to mål hver.

Brann overkjørt og ydmyket på hjemmebane

Brann-fiaskoen fortsatte da tittelforsvareren ble regelrett rundspilt og tapte 1-4 for Rosenborg på hjemmebane i Toppserien søndag kveld.

NTB

Rosenborg beholder dermed 2.-plassen på toppserietabellen. Det er seks poeng opp til Vålerenga, som troner på toppen.

Gjestene fikk en drømmestart på kampen da Emilie Nautnes prikket Rosenborg i ledelsen etter bare tre minutter. Vondt ble til verre for bergenserne da Anna Langås Jøsendal ble spilt alene med keeper seks minutter senere og doblet trøndernes ledelse.

Etter pausen fortsatte Rosenborg storspillet sitt da først Nautnes satte inn sitt andre mål for kampen via Marthine Østenstad og Ingrid Stenevik, før også Jøsendal scoret sitt andre mål for kampen fem minutter senere.

Fire minutter før full tid reduserte Marit Bratberg Lund med et innlegg som gikk forbi alt og alle og inn i nettet bak Rugile Rulyte i RBK-målet.

Brann har fått en fryktelig sesongstart og står med kun elleve poeng etter ti serierunder. Trener Olli Harder måtte gå tidligere i måneden.

Branns assistenttrener Knut Slatleim har overtatt hovedansvaret for laget samtidig som jakten på en ny hovedtrener er fullt i gang.

TØFFE TAK: Fjorårets seriemester har slitt i årets sesong.

Tidligere søndag leverte også Vålerenga en maktdemonstrasjon da de tok imot Lyn for å gjøre opp om hvem som er best i byen. Vertene vant toppseriekampen 4-0.

Det tok likevel 51 minutter før vertene tok ledelsen. Karina Sævik gikk i bakken innenfor 16-meteren og fikk tildelt straffe. Målmaskinen gikk sikkert fram til krittmerket og satte inne sitt niende mål for sesongen.

– Vi har øvd ganske mye på straffer, og det var deilig å få satt en i kamp også, sa Sævik til TV 2.

Hun var ikke ferdig der. Seks minutter før full tid satte hun inn sitt andre mål for kvelden da hun fastsatte resultatet til 4-0.

27-åringen gikk dermed opp som toppscorer alene i ligaen. Lyns Anna Aahjem følger to mål bak.

– Det er deilig. Vi får se hva det ender på, sa toppscoreren.