VANT: Martin Kirkeberg Mørk, her fra et renn i den skandinaviske cupen i svenske Falun i midten av januar.

Kirkeberg Mørk ble U23-verdensmester i Canada – trippel norsk på pallen

Martin Kirkeberg Mørk (22) fra Drammen gikk et langrenn det luktet svidd av og ble U23-verdensmester på 10 kilometer fri teknikk i Whistler i Canada fredag.

Kirkeberg Mørk ble juniorverdensmester for to år siden på den samme distansen, og han var blant de naturlige favorittene foran fredagens løp. Mørk var best under alle passeringspunktene fra start til mål.

Drammenseren fikk følge av kameraten Lars Agnar Hjelmeset på pallen, men Hjelmeset ble «parkert» med 26 sekunder på sølvplass. På en 10 kilometer er det ren utklassing å vinne med 26 sekunder.

Bronsen ble også norsk. Jonas Vika fra Mjøsski ble slått med 43 sekunder av Martin Kirkeberg Mørk, men sikret bronsen med tre tideler ned til 4.-plassen.

Jonas Wika tok gullet på 20 kilometer fellesstart i klassisk stil tidligere i mesterskapet.

Edvard Sandvik gikk inn til 8.-plass med 49 sekunder opp til seieren.

Andreas Fjorden Ree kunne ha vært på startstrek for Norge, men var uaktuell etter å ha pådratt seg covid-19-smitte under oppholdet i Canada.

Gullvinneren Martin Kirkeberg Mørk er sønn av tidligere friidrettsutøver Grete Kirkeberg og tidligere norsk landslagssjef i friidrett, Per Øyvind Mørk.

Søsteren Emma Kirkeberg Mørk gikk inn til 16.-plass i kvinneklassen tidligere fredag.