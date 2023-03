Graham Hansen tilbake på landslaget: − Motivasjonen hennes er stor

ULLEVAAL STADION (VG) Caroline Graham Hansen (28) er tilbake på landslaget igjen etter pause-avbrekket.

VG kunne mandag formiddag erfare at Caroline Graham Hansen er tilbake på landslaget. På en pressekonferanse på Ullevaal bekreftet landslagssjef Hege Riise at Barcelona-stjernen er tilbake.

– Det er gledelig. Det er klart at hun har noen spissferdigheter som vi gleder oss til å se, men hun er én av 23. Hun skal få lov til å komme inn, ha det gøy og spille fotball, så skal vi få brukt hennes ferdigheter i vårt spill, sier Riise til VG.

Ifølge Riise er Graham Hansen toppmotivert.

– Motivasjonen hennes er stor. Hun føler hun har hatt godt av pausen. Hun er nå fullt tilbake fra skaden og er veldig fornøyd med å være tilbake.

Info Dette er troppen Keeperne: Guro Pettersen, Aurora Mikalsen, Sunniva Skoglund. Forsvarere: Anja Sønstevold, Thea Bjelde, Guro Bergsvand, Maren Mjelde, Marit Bratberg Lund, Tuva Hansen, Mathilde Harviken Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Frida Maanum, Guro Reiten, Vilde Bøe Risa, Cesilie Andreassen. Angrep: Emilie Haavi, Amalie Eikeland, Julie Blakstad, Anna Jøsendal, Caroline Graham Hansen, Karina Sævik, Elisabeth Terland og Ada Stolsmo Hegerberg. Vis mer

Barcelona-stjernen ga i august beskjed om at hun kom til å ta en pause fra landslaget. Graham Hansen følte seg utmattet og trengte en pause.

– Uansett hvor tungt dette føles akkurat nå, så håper jeg at dette ikke er et «takk for alt», men et «på gjensyn», skrev hun på Instagram.

Graham Hansen pådro seg en hamstringskade i slutten av oktober, men var endelig tilbake på banen denne måneden. Hun spilte en halvtime da Barcelona vant 1–0 mot erkerival Real Madrid lørdag.

MED IGJEN: Caroline Graham Hansen.

Med i troppen er også Ada Stolsmo Hegerberg. Lyon-stjernen har også vært ute med skade, men lørdag gjorde hun comeback og scoret etter bare ett minutt på banen. Riise sier at landslaget har hatt et godt samarbeid med klubbene til de to stjernene.

– Samtidig har vi i trenerteamet hatt kontinuerlige samtaler med begge. De melder seg nå klare, sier Riise.

Ifølge landslagssjefen har hun og Graham Hansen hatt jevnlig dialog. Riise kaller det «fine samtaler».

Allerede for halvannen måned siden sa Riise at hun trodde Graham Hansen ville være med april-troppen og inn mot sommerens VM.

– Hun sa ikke nei til landslaget, bare meldte at hun ikke var klar fordi hun var sliten. Så kom skaden også, men hun er i full trening igjen og snart tilbake i kamp. Vi hadde en fin samtale for litt siden, og hun er veldig motivert, sa Riise den gang.

Og mandag kom altså beskjeden om at Graham Hansen er med mot Spania og Sverige. I sommer venter altså VM i Australia og New Zealand. Norge er i gruppe med vertsnasjon New Zealand, Sveits og Filippinene.

Graham Hansen debuterte på landslaget i 2013 og står oppført med 98 A-landskamper for Norge. Hun er nummer 19 på den norske adelskalenderen.