Manchester Citys midtbanestjerne Kevin De Bruyne (t.h.) takker Liverpool-backen Trent Alexander-Arnold for kampen lørdag. Etterpå ble Liverpool-bussen utsatt for hærverk.

City fordømmer angrep på Liverpools lagbuss

Liverpools spillerbuss ble utsatt for hærverk og påført betydelige skader på vei hjem etter 1-4-tapet borte mot Manchester City.

Episoden blir bekreftet av City i en offisiell uttalelse. Der tar klubben kraftig avstand fra angrepet som blir oppgitt å ha skjedd i et boligområde.

«Hendelser av denne typen er totalt uakseptable, og vi fordømmer sterkt oppførselen til den eller de som er ansvarlige», skriver Manchester City.

I meldingen står det at et objekt ble kastet mot Liverpool-bussen. Skadene blir opplyst å være betydelige, og City varsler et uforbeholdent samarbeid med Manchester-politiet.

De lyseblå beklager også at det var upassende tilrop og sanger fra egne supportere rettet mot Liverpool underveis i lørdagens storkamp i Premier League.

