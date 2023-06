OVERTAR: Zaineb Al-Samarai (t.v.) sammen med Berit Kjøll, som har ledet Norges Idrettsforbund fra 2019 til 2023.

Første flerkulturelle idrettspresident: − Jeg tror hun vil bety mye for mange

BERGEN (VG) Zaineb Al-Samarai (35) er valgt til ny president i idrettsforbundet. Hun blir den første flerkulturelle som leder Norges største frivillige organisasjon.

Andre idrettsledere med samme bakgrunn mener at Al-Samarai blir et viktig symbol etter at hun søndag vant overlegent i valget.

– Synlige rollemodeller som en kan kjenne seg igjen i, betyr selvsagt noe for alle, sier hun selv.

– Og vi trenger også rollemodeller for dem som er kommet til Norge som flyktninger.

Marco Elsafadi (46) ble gjenvalgt som styremedlem. Han er ikke i tvil:

– Zaineb blir absolutt et forbilde, både for minoritetsjenter spesielt, for jenter, for unge av begge kjønn - det er så mange som vil assosiere seg med henne. Jeg tenker at signaleffekten er veldig god, mener Elsafadi, som ikke ville fortsette som styremedlem om Berit Kjøll hadde blitt gjenvalgt.

– Jeg opplevde selv at Leo Ajkic kom til meg og sa at jeg betydde mye for ham i kraft av symbolet. Jeg var vikarlærer på ungdomsskolen der han gikk. Jeg følte kanskje at jeg var en masete lærer, men mange år etterpå kom han til meg og sa at jeg hadde betydd mye. Og jeg tror også Zaineb vil bety mye for mange, sier Marco Elsafadi.

FEIRER: Marco Elsafadi (t.h.) og Zaineb Al-Samarai (t.v.) feirer sammen med resten av styret. På første benk ser vi ellers Astrid Strandbu, Elisabeth Faret og Erik Unaas, bak Sebastian Henriksen.

Marcela Montserrat Fonseca Bustos (45) var den første med innvandrerbakgrunn i idrettsstyret, der hun satt i åtte år. I dag er hun leder for Oslo idrettskrets. Hun er klar:

– Først og fremst får vi en jækla kompetent og dyktig leder!

Så legger Bustos til:

– Hvis jeg også skal være litt personlig: Zaineb blir en viktig rollemodell som idrettspresident, mener lederen i Oslo idrettskrets.

– Forklar!

– Dette er utrolig rørende for meg. Jeg er glad for at vi får en dyktig og samlende leder, men jeg er personlig rørt over at vi får en idrettspresident som ligner på meg, som kunne ha vært datteren min, som kunne ha vært moren min i ung alder. Plutselig er det en som meg som har det øverste vervet, sier Bustos.

VISTE VEI: Marcela Montserrat Fonseca Bustos.

– Da jeg vokste opp, var det aldri noen som lignet på meg, verken i bøkene, i eventyrene eller i idretten. Før jeg kom til basketballen. Representasjon er viktig, det vil være av stor betydning for barn og unge, og for voksne, med flerkulturell bakgrunn at Zaineb er vår president.

Bustos peker på at det ikke er mange flerkuturelle i viktige posisjoner i det norske samfunnet - og heller ikke i idretten.

– Jeg er den første med innvandrerbakgrunn og den første kvinne som leder i Oslo idrettskrets. Så idretten har fremdeles en vei å gå.

Info Norske idrettspresidenter siste 50 år 1973–1984: Ole Jacob Bangstad.

1984–1990: Hans B. Skaset.

1990–1994: William Engseth.

1994–1999: Arne Myhrvold.

1999–2004: Kjell O. Kran.

2004–2004: Grethe Fossli (fungerende).

2004–2007: Karl-Arne Johannessen.

2007–2007: Odd-Roar Thorsen (fungerende).

2007–2011: Tove Paule.

2011–2015: Børre Rognlien.

2015–2019: Tom Tvedt.

2019–2023: Berit Kjøll

2023– : Zaineb Al-Samarai. Vis mer

– Jeg mener ikke at rollemodeller er løsningen på alt, men rollemodeller også viktig.

Al-Samarais arbeidskompis Petter Stordalen sendte følgende melding til VG før valget:

– Zaineb Al-Samarai har vært viktig i å bygge opp Storm Samfunn til å bli et fantastisk selskap som utfordrer de etablerte i sin bransje. Jeg heier på ambisjonene hennes.