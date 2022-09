Alcaraz vant maratonkamp mot Sinner - klar for semifinalen

(Sinner – Alcaraz 3–6, 7–6, 7–6, 5–7, 3–6) Etter over fem timer spill gikk Carlos Alcaraz (19) seirende ut av thrillerkampen mot Jannik Sinner (21) i US Open.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Helt ærlig, så vet jeg ikke hvordan jeg klarte det. Tenniskampen holdt et veldig høyt nivå, reflekterte Alcaraz etter et å ha vunnet et oppgjør av sjelden kvalitet og lengde.

Han møter Casper Ruud tidligst i en finale, men har allerede en slag duell mot nordmannen. De to kjemper om å innta førsteplassen på verdensrankingen, men er avhengig av egen suksess og den andres nederlag for at drømmen skal gå i oppfyllelse.

Spanjolen virket selvsikker etter å ha overmannet Jannik Sinner med 6–3 i det første settet. Men spanjolen skulle få det langt tøffere ut over i kampen.

For i de to neste settene demonstrerte begge spillerne en utrolig kampvilje, og tennis av ypperste kvalitet. Både det andre og det tredje settet gikk til tiebreak, hvor italieneren viste seg sterkest begge gangene.

I det tredje settet lå Sinner under 5–6 mot spanjolen, og kjempet for å holde liv i settet. Alcaraz hadde attpåtil serven, men 21-åringen fra Nord-Italia, helt på grensen til Østerrike, maktet å bryte motstanderen.

I tiebreaket var Sinner nådeløs og vant 7–0 i en sjelden maktdemonstrasjon.

– Dette er tennis på et helt utrolig nivå, bedømte Eurosports kommentator.

BRØL: Carlos Alcaraz vant over Jannik Sinner.

Sinner mot Alacaraz er av mange spådd å bli den store duellen det neste tiåret. To år skiller de to vidunderbarnene, men 19 år til tross, er det Alcaraz som har vist seg som den beste av de så langt i karrieren.

Før nattens oppgjør var han den høyest rangerte spilleren igjen i US Open. Med spansk tap ville det imidlertid åpne seg opp med gylden mulighet for norske Casper Ruud.

Med Alcaraz-tap i kvartfinalen og Ruud-seier over russiske Karen Khatsjanov i semifinalen, ville den norske 23-åringen klatre til topps på verdensrankingen, uavhengig om han vinner finalen eller ikke.

VG+ Sport: Se Casper Ruud i Davis Cup på Lillehammer direkte på VG+ Sport fredag og lørdag 16. og 17. september.

Men Alcaraz var ikke ferdig mot Sinner. Spanjolen viste hvilken utrolig atlet han er, og etter nok et langt sett med hard kjemping bikket det hans vei denne gangen. Sinner syndet i de avgjørende øyeblikkene og Alcaraz vant 7–5.

Maratonkampen mellom stortalentene bikket fem timer spilletid i det femte settet. Hvem hadde mest krefter igjen til et avgjørende sett?

Sinner brøt først Alcaraz, men 19-åringen slo umiddelbart tilbake. Ungguttene sprudlet og pinte hverandre gjennom de siste minuttene, men det var spanjolen som hadde mest inne. Da den avgjørende ballen gikk inn, la han seg jublende glad - og utslitt - ned på banen.

Dette er Alcaraz’ beste resultat i en Grand Slam. Han har aldri nådd en semifinale i en av de fire store årlige turneringene tidligere.

I US Open-semifinalen møter han amerikanske Frances Tiafoe.

PS! Ruud kan fremdeles klatre til topps på rankingen om han kommer til finalen. Om Alcaraz blir motstander i der, må Ruud vinne turneringen for å toppe rankingen.