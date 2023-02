Elvira Öberg er på vei tilbake fra sykdom.

Öberg klar for VM-stafetten – blir svensk kjempeforsterkning

Elvira Öberg er frisk etter sykdomsproblemene og bekreftet klar for lørdagens stafett i skiskytter-VM i Oberhof.

Tidligere fredag meldte svenske Expressen at den svenske stjernen var ute av isolasjon og klar for å trene. Bare noen timer senere kom bekreftelsen på at skiskytterstjernen er klar for VM-stafetten.

Det svenske laget ble presentert på en pressekonferanse klokken 17 og består, i tillegg til Öberg, av Linn Persson, Anna Magnusson og Hanna Öberg.

Öberg har gått glipp av tre VM-renn siden hun ble forkjølet og fikk halsbetennelse forrige helg. Hun har vært isolert og kunne ikke start på jaktstarten, normaldistansen og torsdagens parstafett.

Slik går de norske

Rekkefølgen for de norske stafettlagene er også klare. Løperne går i denne rekkefølgen:

1. Karoline Knotten

2. Ingrid Tandrevold

3. Ragnhild Femsteinvik

4. Marte Olsbu Røiseland

1. Vetle Sjåstad Christiansen

2. Tarjei Bø

3. Sturla Holm Lægreid

4. Johannes Thingnes Bø

Den største endringen på herresiden er at Sjåstad Christiansen går første etappe. Han har i de siste mesterskapene for Norge vanligvis gått ankeretappen på grunn av sine spurtegenskaper, men inn kommer VM-konge Johannes Thingnes Bø. Sistnevnte jakter sitt sjette gull av seks mulige.

Herrestafetten går 11.45 lørdag. Kvinnenes stafett går 15.00. Begge løpene sendes på NRK. I VGs nye sportskalender får du oversikt over all sport på TV denne helgen.