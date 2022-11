OL-kongen Jørgen Graabak i aksjon i en shuffleboard runde, sammen med Gyda Westvold Hansen, Ida Marie Hagen og Jarl Magnus Riiber.

Kombinertjenter avslører: − Skal aksjonere mot IOC lørdag

Kombinertsporten vil aksjonere mot IOC på startstreken i lørdagens vinteråpning på Beitostølen. Grunnen er at kvinnene ikke blir OL-gren i 2026.

– Det blir en markering lørdag. Jeg kan ikke si så mye om det ennå, sier en hemmelighetsfull Ida Marie Hagen (22) fra Haslum, en av de norske landslagsutøverne, til VG.

– Det er kjipt at vi ikke har fått ja. Kombinert er den eneste grenen i OL 2026 som ikke har likestilling, fortsetter hun.

– Føler du at dere har støtte?

– Ja, vi har mange i ryggen. Så vi håper fortsatt at det kan bli gjort om. Vi har hatt kontakt med norske topputøvere i andre idretter, og de støtter oss. De blir overrasket når vi forteller dem at vi ikke skal være en del av OL, sier Ida Marie Hagen.

HEMMELIGHETSFULL: Ida Marie Hagen (22) vil ikke si mye om markeringen.

– Så vi har stor støtte. Bare ikke blant dem som har tatt avgjørelsen ...

Kombinert for herrer hang også i en tynn tråd, men reddet plassen til OL i 2026. Den norske kombinertsjefen Ivar Stuan mener at kvinnene kan bli redningen for hele kombinertsporten.

– I vår tid er likestilling en selvfølge, og når vi bygger opp kombinertsporten for kvinner, så vil det være naturlig å si ja til begge kjønn, mener Stuan.

Ida Marie Hagen føler Stuans argument:

– Jeg har tenkt mye på det selv. Om ikke kvinner kommer inn på OL-programmet, ser det ikke så lyst ut for kombinert. Vi kan ikke ha en gren der ikke begge kjønn konkurrerer. Vi lever i en så moderne verden. Jeg føler dette er viktig. Det er enda viktigere at vi kan redde hele kombinertsporten. Guttene hjelper og støtter opp, sier Hagen.

OL-kongen Jørgen Graabak (31) sier det slik:

– Jentene kan redde gutta, og gutta kan redde jentene.

OL-KONGEN: Jørgen Graabak (31) med hendene til værs.

Han vil ikke avsløre om herrelandslaget kommer til å være en del av aksjonen lørdag.

– Kvinnene har hatt en ekstrem utvikling. Det var synd de ikke fikk være med i OL 2026. Jeg så for meg at de kom med og kunne fortsette utviklingen. Jeg føler at de kutter litt beina på den fine utviklingen for kvinnene. De kunne ha vist seg fram på en veldig god måte i OL 2026 hvis de hadde fått sjansen.

Graabak peker på en underskriftskampanje initiert av Swix for å støtte kvinnene.

– Vi har allerede over 100.000 underskrifter. Og vi får støtte fra flere land.

VIL KJEMPE: VM-mester Gyda Westvold Hansen (20).

Verdensmester Gyda Westvold Hansen (20) er enig med Graabak:

– Jeg synes nivået er høyt og utviklingen er stor innen kombinert for kvinner. Vi ser at alle løfter seg.

– I dagens samfunn trenger vi to kjønn for at en idrett skal bestå. Det er på sin plass at det er sånn.

– Ser du fortsatt håp om OL 2026?

– Vi har ikke gitt oss. Vi vil fortsette å kjempe med nebb og klør.

Ivar Stuan sier at de får hjelp også fra andre nasjoner:

– IOC skryter av at det er det mest likestilte OL noen gang. Det er ikke hyggelig for oss å høre.

– Hvor mange nasjoner er med?

– I herreklassen er det 16–17–18 nasjoner i et mesterskapet. For jenter regner jeg med at det blir 12–13. Og hvis det kommer på OL-programmet, så vil det blomstre, sier kombinertsjefen.