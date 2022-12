Kommentar

Suveren - og sjanseløs

Jakob Ingebrigtsen ble nummer to i kåringen.

Under normale omstendigheter hadde Jakob Ingebrigtsen vunnet. Men ingenting er normalt når Erling Braut Haaland er med.

Mellomdistanseløperen fra Sandnes har lagt bak seg et ellevilt år. Han er blitt verdensmester, europamester og har satt sin første verdensrekord som seniorløper.

Likevel når ikke Jakob Ingebrigtsen helt opp i VGs årlige kåring av landets 100 største idrettsstjerner.

Det skyldes et fenomen som er så spesielt at det er vanskelig å sette ord på det.

Erling.

Braut.

Haaland.

Erling Braut Haaland har tatt Premier League med storm.

Vi snakker om en global superstjerne fra Bryne, som tok Premier League med storm fra første sekund etter overgangen fra Borussia Dortmund til Manchester City.

Tallenes tale er uvirkelig.

Med 18 scoringer og tre assists på 13 spilte seriekamper er Haaland suveren toppscorer i ligaen, seks mål foran Tottenhams Harry Kane.

I Champions League har han fem mål på fire kamper. Scoringssnittet på det norske landslaget er tett oppunder ett mål per kamp.

Jakob Ingebrigtsen har vært utilnærmelig (minus 1500-meterfinalen i innendørs-VM), men han ble til slutt sjanseløs på førsteplassen.

Det er ikke til forkleinelse for Ingebrigtsen.

Noen vil sikkert anføre tittelmangel som et poeng som taler mot Haaland, sammenholdt med andre kandidater.

Erling Braut Haaland og Pep Guardiola.

Likevel er det umulig å komme utenom spissen på toppen av listen, gitt hvor unik posisjonen hans er på den største scenen i verden.

Det er ikke noe nytt at kampen er knallhard om plasseringene i toppen. Men 2022 har virkelig vært et ekstremår for norske sportsprestasjoner.

Ikke minst er det interessant å registrere fremgangene i idrettsgrener med stor global utbredelse.

Casper Ruud slår seg i år inn på pallen etter å ha vært i to Grand Slam-finaler og nesten blitt verdensener på ATP-rankingen.

Viktor Hovlands suksess i The Open bidro til at golfspilleren plasseres som nummer 8, mens Martin Ødegaard tar seg inn på «topp 10». Det er ikke bare-bare at en nordmann er kaptein for Arsenal, som leder Premier League etter 14 runder.

I vinteridrettene avsluttet Therese Johaug karrieren med storeslem, og hun sikrer seg fjerdeplass på VGs liste. Også Johannes Thingnes Bø, Johannes Høsflot Klæbo og Marte Olsbu Røiseland ender høyt opp, etter å ha klart å takle utfordringene knyttet til krevende olympiske «annerledes-leker» i Beijing.

Magnus Carlsen ender som nummer 8, etter et år preget av støy og at han ikke ønsker å forsvare VM-tittelen i klassisk sjakk. Men fortsatt har det lille landet i nord verdens beste sjakkspiller.

At idrettsutøvere som Mats Zuccarello, Jørgen Graabak, sandvolleytemaet Mol/Sørum, Aleksander Aamodt Kilde og håndballjentene havner utenfor de 10 øverste plassene, viser med all tydelighet hvor trangt det er i toppen i en råsterk idrettsnasjon.

Hvert år er det noen utøvere som etterlyses av lesere, etter at de er ute av 100-listen av ulike årsaker.

Maren Lundby er en stjerne vi forhåpentligvis har tilbake på listen neste år, om comebacket skulle lykkes. Det samme gjelder Cecilia Brækhus, dersom returen til bokseringen får mer kjøtt på beinet enn en enkeltseier mot svak motstand.

Utøverne som VG-juryen har vurdert er så forskjellige at en sammenligning og rangering alltid vil være vanskelig. Det har da heller aldri vært meningen at øvelsen skal være enkel.

En av mange tradisjoner rundt VGs 100-kåring, er at reaksjonene er mange rundt vurderingene. Slik skal det være.

Litt av poenget med denne kåringen er jo at folk skal kunne bryte meninger og være uenige, som grunnlag for gode sportsdiskusjoner før helligdagsfreden senker seg.

God jul!