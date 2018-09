MØTE: Godset-spillerne og Marcus Pedersen har hatt en møte for å komme seg ut av bunnkampen i Eliteserien. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Godset-spillerne holdt møte etter poengkrise: – Vi må være litt stressa

MARIENLYST (VG) Tirsdag denne uken hadde Godset-spillerne «samling i bånn» for å snakke om situasjonen klubben har havnet i denne sesongen. For tall og tabell lyver ikke.

Det er liten tvil om at det nærmer seg krisestemning i Strømsgodset:

Klubben mange tippet ville kjempe om medalje denne sesongen har sluppet inn åtte mål på to kamper.

Laget som ble nummer fire forrige sesong har bare tatt to poeng på de fire siste kampene.

Nå ligger de på 12. plass. Bare tre poeng unna kvalik. Og fem poeng unna nedrykksplass.

– Det har vært bedre tider, det har det. Det er en tung situasjon å være i, og vi må rett og slett løse den så fort som mulig, sier Eirik Ulland Andersen når VG møter ham etter trening på Marienlyst onsdag formiddag.

Etter 2–4-tapet hjemme mot Tromsø varslet kaptein Jakob Glesnes at spillerne måtte samles til et møte for å løse den kritiske situasjonen Strømsgodset har havnet i denne sesongen.

Og etter to dager med treningsfri samlet Strømsgodset-spillerne seg tirsdag formiddag. Kaptein Jakob Glesnes ønsket ikke å si så mye om møtet overfor VG tirsdag, men onsdag lettet flere av spillerne på sløret.

– Kan man kalle det et krisemøte?

– Ja, det vet jeg jo at dere kaller det uansett, så det vil nok hete det. Men det er ikke helt krise ennå. Det er en tøff situasjon, men ingen krise ennå, svarer Ulland Andersen.

– Men møtet gikk greit. Folk mener litt, og vi får luftet noen ting og snakket litt om situasjonen. Det er vi på jakt etter hele tida, og nå må vi stake ut en felles kurs for å snu dette, fortsetter han.

– Hvordan var det å snakke ut?

– Det var deilig, men for min del er jeg ikke redd for å si noe hverken når det går bra eller dårlig. Så det var ikke så ulikt sånn sett. Men jeg tror vi fikk enda flere med på det, og enda flere fikk luftet det de tenker. Det var godt, sier Ulland Andersen, som satte inn to frispark i kampen mot Tromsø.

Strømsgodset har tatt flere grep tirsdag: De har hentet tilbake Martin Rønning Ovenstad (24), som har signert for klubben ut sesongen. Midtbanespilleren var blant annet med på å ta gull i 2013, og sølv i 2012 og 2015.

– Det som ble sagt får bli mellom oss

Marcus Pedersen mener det er viktig at spillerne nå går i seg selv, og forstår hvilken situasjon klubben har havnet i.

– Jeg tror møtet hjalp, og jeg tror vi må innse hvor vi egentlig er nå og hva som må til. Vi må ha trua samtidig som vi må være litt stressa. Vi må finne en mellomting, for vi er der nede nå, sier Godset-spissen.

På møtet fikk hver spiller fikk i oppgave å si hva hver enkelt skulle bidra med for å få laget ut av «gjørma», forteller Pedersen. Han mener laget har sett bedre ut på de to treningsøktene de har hatt etterpå.

– Det er alltid positivt å sette seg sammen og snakke når ting ikke fungerer. Men akkurat det som ble sagt får bli mellom oss spillere og trenerne. Det er ting vi må jobbe med, og ting som ikke har vært fra. Ting ble luftet, sier Pedersen.

– Men, nei. Det er ikke helt krise. Det blir fort veldig negativt hvis man skal kalle det oppvaskmøte eller krise. Jeg vil kalle det et godt møte, avslutter han.

