AKTUELL: Mangeårig landschampion Eirik Høitomt, kan vinne på direkten med Katie Mae som jakter sin sjette strake seier. Han kan også Bongo, Nord Skade og muligens Cliff Hydrup. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To alternative Kloster-bankere

SPORT 2018-09-24T10:39:44Z

På grunn av en feil kom ikke VGs travtips i papiravisen i dag, men her i alle fall kveldens tips til Klosterskogen. Både Katie Mae og S.K.’s Mystic Titan er begge aktuelle bankerkandidater.

Anders Olsbu

Publisert: 24.09.18 12:39

Begge har fine oppgaver på papiret og skal regnes med gode vinnersjanser.

Dagens banker

Ingen, men både Katie Mae og S.K.'s Mystic Titan er aktuelle bankerkandidater.

Dagens luring

Komnes Molla har skuffet i det siste, men viste fremgang sist da hun satt fast. Kan muligens overraske i et åpent løp.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Lite V65-forslag (store bokstaver): 144 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1920 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 180 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1440 kr

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen på Klosterskogen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

DD-1: Bongo feilet seg bort i en tøff Derby-kvalifisering sist. Vant lett fra tet gangen før. Står langt ute, men feilfritt og på sitt beste kan han absolutt vinne. S.K.'s Spartacus kunne naturlig nok ikke hevde seg i en Derby-kvalifisering sist. Feilet i tre starter før det. Tom Erik Solberg får prøve seg nå. Hesten blir trolig overflydd, men kan uansett få sjansen via siste indre, om han ikke kommer løs før.

DD-2: Voje Eld tok karrierens første seier. Vant lett fra tet da. Står i bakspor nå, men kan vinne igjen. Nord Skade har gått veldig fine løp i det siste. Er bra fra start, og skulle han komme foran, stiger sjansene.

DD-1: 7,1 DD-2: 9,4,8 = 6 rekker

V65-1 (2100ma)

2 KATIE MAE

1 Dania Hornline

—————————-

9 Logical Nora

8 Cyrus

5 Photoshoot O.S.

3 Barbie Love

6 Ranja Hill

7 Rommy F.H.

V65-2 (2100ma)

3 KAPTEIN KULING

7 VITAL VINTER

5 RISE KONGEN

1 LILLE ODIN

—————————-

6 Findal Faxen

4 Brødsjø Faks

2 Lynjor

8 Maxey Melanin

9 Solhøyulven

V65-3/V5-1 (2100ma)

10 BRAGE MOLLYN

6 FAKSEN U.N.

4 ALM ELDEN

5 KOMNES MOLLA

3 KAGGE LUNA

9 HELLESTVEDT TRYM

—————————-

11 Raukvin

1 Kos Vinna

V65-4/V5-2 (2100ma)

6 S.K.'S MYSTIC TITAN

4 Broad Bision

1 Stand Up

2 Cliff Hydrup

—————————-

3 Argus Photo

9 S.J.'s All In All

10 Cabelino

5 Thaia Sund

8 Thia Tanic

7 Suspicious Star

11 Florry's Princess

V65-5/V5-3 (2100ma)

7 BONGO

1 S.K.'S SPARTACUS

—————————-

3 Victor Hastrup

5 Needed Time

8 Nico Lane

6 Rock The Boat

2 Speedy Circle

9 Forever Va Bene

4 I See U. One

V65-6/V5-4 (1700ma)

9 VOJE ELD

4 NORD SKADE

8 SITJE RAPP

6 A.H. Svarten

11 Føynland Lykke

—————————-

10 Tangen Tora

1 Turbofaksen

2 Kleppan Tina

12 Lolly Løva

3 Songe Mai

5 Lustra Brage

7 Vesle Moi

V5-5 (2100ma)

10 WUNDER'S CAVIAR

11 TWINTOULOUSE

9 ORLANDO G.M.

8 ROYAL UNIBREW

1 INKA ROLLS

3 Mister Crowe

—————————-

7 K.B.'s Rubina

12 Linsybella

6 Jocose Boy

2 Zuni Kiva

5 Cafi's Flower

4 June Touch

Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger