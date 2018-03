Kveldens travtips: Mot sin fjerde strake

Publisert: 21.03.18 10:36

SPORT 2018-03-21T09:36:41Z

Bulldozer i sitt livs form og har vunnet lett i sine tre siste løp. Bare han ikke blir sittende fast, skal det være en god sjanse.



VGs travekspert, Anders Olsbu, tar i alle fall sjansen på å la ham stå ugardert.

– Bulldozer har trukket et flott innerspor. Og uten de største startkanonene i første rekke, kan forhåpentligvis Assev-traveren forsvare sporet. Da er det normalt snakk om en vinner, tror Olsbu.

Hamre-traveren American Cheque kan også være en alenestrek.

– American Cheque ble fjerde i eliteløpet for 3-åringer, Håkon Wallner Memorial, på Solvalla-søndagen i fjor, og gjør en meget spennende årsdebut. En klar bankerkandidat, mener Olsbu.

Dagens banker:

Bulldozer (V76-3) er i toppform og kan valse over konkurrentene, bare han ikke blir sittende fast.

Dagens luring:

T.B.'s Trøllgutt (V76-4) gjør en meget spennende start etter lang pause i Lundstrøm Wolden-regi.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 140 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1890 kroner

V76-1 (2140mv)

6 VALLE GRIM

7 HUGO BÄCK

9 Stian

1 Tangen Marte

5 Øygård Pål

—————————–

4 Ludvig H.M.

8 Komnes Bork

2 Komnes Anna

3 Hanse Terna

Løpet:

Jeg prøver fem hester i Veikle Balder cup.

Favoritten:

Valle Grim har vært meget bra i sine siste starter. Sist var han helt overlegen etter å ha angrepet fra annet utvendig på siste borte. Satt i tet like etter da. Gangen før vant han lett tross galopp. Tapte kun knepent for Thale tredje sist etter å ha presset på i dødens i sisterunden. Vallaken er sterk, går til mål og kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Stian har feilet bort mange topplasseringer. Galoppen ligger hele tiden på lur for Flåten-traveren, som må kjøres på sikkerhet denne gangen for å unngå prøveløp etter to disk. Tapte kun for seiersmaskinen Lykkje Birk fjerde sist tross stor startgalopp. Feilfritt kan han ende blant de tre.

Luringen:

Hugo Bäck ble sittende fast i lederrygg på vinneren Il Sokken i V75 i Drammen sist. Løste veldig bra fra start nest sist, første gang ut etter lang pause, men feilet like etterpå. Kan få en fin posisjon direkte og skal regnes i fremste rekke.

Startsiden:

Tangen Marte kan forsvare sporet.



V76-2 (2100ma)

2 BOB LA CHANCE

7 A.D. SLEIPNER

4 Othello Tilly

—————————–

6 Willgo

1 Paddington Face

5 Tiffany T.G.

10 Sweet Hangover

3 Desperate Housewife

Løpet:

Jeg satser på tre hester i dette travrittet.

Favoritten:

Bob la Chance fikk seiersrekken brutt sist. Kom ut etter to måneders pause da og ble brukt en del i en omstart. I selve løpet var han stri i tet og la hardt i vei. Ble sliten til slutt, men holdt godt til tredje. Sto med syv strake montéseirer før det og er en klassehest i den grenen. Står perfekt til spormessig og skal regnes med en god sjanse igjen.

Outsiderne:

Othello Tilly er vanskelig å spå i montédebuten uten montéprøveløp. Hesten er i alle fall i fin form. Sist tapte han kun for gode Pebbe Simoni og Mymanyyouare. Vallaken har dessuten dyktige Siv Emilie Løvvold på ryggen. Jeg ser ikke bort i fra at han kjempe i toppen på direkten.

Luringen:

A.D. Sleipner har vært suveren i sine to travritt i Bergen og er langt mer travsikker i den grenen. Møter flere gode montéhester, men er meget bra selv. Tvedt-traveren tåler å gjøre jobben selv. Det har han vist flere ganger. Feilfritt og på sitt beste kan han yppe seg mot favoritten.

Startsiden:

Bob la Chance, Othello Tilly og Willgo kan være med i tetkampen.



V76-3 (1609ma)

1 BULLDOZER

—————————–

9 C. Brillianto

6 Bom Simoni

2 Balder Halbak

5 Bertoni

12 Victor Hastrup

3 Lonely Warrior

7 Boston Vincent

8 Robben

10 Rodney H.

11 Marquis de Boti

4 From A Key

Løpet:

Bulldozer blir kveldens alenestrek i V76-spillet.

Favoritten:

Bulldozer har vært meget bra til tre strake seirer og er i sitt livs form. Assev-traveren har vunnet lett hver gang. Har i utgangspunktet trukket et fint førstespor. 5-åringen er flink fra start, men det er ikke hundre prosent sikkert at han klarer å forsvare sporet. Skulle han gjøre det, uten at åpningen blir for tøff, er det snakk om en meget bra mulighet. Sjanseartet ellers.

Outsiderne:

C. Brillianto har vært meget bra på Leangen, hvor han har vunnet seks av sine syv siste starter. Tredje sist kom han bra tilbake til annen etter å ha feilet innledningsvis. Sist vant han greit foran Balder Halbak. Møter skjerpet lag, men har uansett en god sjanse til å ende blant de tre. Jeg ser heller ikke bort i fra at han kan yppe seg litt mot favoritten.

Luringen:

Bom Simoni var veldig positiv etter halsoperasjon og pause sist. Avsluttet fort til annen bak Figaro B.R. da. Var tynt jobbet før det løpet og kan ventes ytterligere forbedret nå. Nest sist var han faktisk overlegen i et løp Bulldozer ble tredje, men sistnevnte var ikke i like god form da som nå. Klaffer det med posisjonene kjemper normalt Karoline Krogh-Hanssen-traveren i toppen igjen.

Startsiden:

Bulldozer kan forhåpentligvis forsvare sporet, men kan bli utfordret av flere, selv om det ikke er de store startkanonene i første rekke.



V76-4 (2600ma)

1 MOE TYR

2 T.B.'S TRØLLGUTT

5 MINE

6 TANGEN ELVIRA

7 MJØLNER ZORRO

10 THALE

9 BATTIMO

—————————–

3 Leikur

12 Teknologika

11 Løve Lomen

4 Rappalma

8 Tyri Troll

Løpet:

Jeg ser syv hester med vinnersjanse i dette stayerløpet.

Favoritten:

Moe Tyr er nok den beste hesten, om han er helt på topp. Men Moe-traveren står litt sjanseartet til i innerspor og blir overflydd. Galoppen ligger også litt på lur. Men løser det seg og han viser seg fra sin beste side, kan han meget vel vinne. Sist tapte han kun for gode Lykkje Birk, mens han vant lett fra tet gangen før.

Outsiderne:

Mine avsluttet flott til annen bak Smedtulla fra køen sist. Har vunnet seks av ti starter og skal regnes i striden igjen, bare det klaffer litt med posisjonene.

Luringen:

T.B.'s Trøllgutt har ikke startet på et snaut år. Da avsluttet han best av alle etter å ha angrepet snaue runden igjen og tapte kun for Herr Jao og Villas Cato. Det var første gang ut etter fire måneders pause. I starten før ble han tredje i Arne Lunds minneløp, som ble vunnet av Mjølner Spik. Hesten som har vunnet fire av 14 starter og som har vært på trippelen i ni av dem, kommer nå ut i regi av dyktige Anders Lundstrøm Wolden. Muligens kan det være snakk om en vinner på direkten.

Startsiden:

Moe Tyr, T.B.'s Trollgutt, Leikur og Mina kan alle løse fort. Muligens Leikur.



V76-5 (2100ma)

8 ABOVE FROM DE HESS

5 DELICIOUS DREAM

1 N.Y. ZESTY

9 MIRA PRAWO

11 IN HÅLERYD

7 Nogara

—————————–

2 St. Florent Decoy

6 Norva Young

12 My Carisma

10 Threetimesalady

4 Halti H.

Løpet:

Jeg streker for seks hester i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Above From de Hess fikk endelig en seier igjen etter mye utur i det siste. Avsluttet flott fra tredje utvendig da. Står langt ute på vingen, men er strøket inn et spor. Selv om hun skulle havne utvendig leder, blir hun seiersfarlig.

Outsiderne:

Delicious Dream kommer ut etter litt pause og trenger kanskje løp i kroppen før hun er på topp. Uansett er hun såpass bra at hun kan kjempe i fremste rekke på direkten. Hun rapporteres fin i trening.

Luringen:

N.Y. Zesty feilet i det hun var i ferd med å få åpning i siste sving sist og så pigg ut da. Gangen før avsluttet bra til tredje bak Promo Kemp etter sen åpning. Killingmo-traveren er nok aller best med ryggløp, men kan også gå i tet. Hun fortjener snart en seier.

Startsiden:

N.Y. Zesty kan muligens forsvare sporet feilfritt, om kusken vil. Åpent ellers.



V76-6 (2100ma)

5 AMERICAN CHEQUE

2 Lobster's Sam

—————————–

7 Skyfall

11 Moveslikejagger

6 Basic Instinct

1 Wizard Of Ousse

9 Madonna Rags

12 Likable Heldia

4 Gigant Super

8 Runrig

3 Yankee Frecel

10 Spirit Brodde

Løpet:

American Cheque kan være en bankerkandidat.

Favoritten:

American Cheque gjør en spennende årsdebut. Hamre-traveren var syk i sin siste start, men gikk flere sterke løp ellers. I Europa-debuten ble han fjerde i eliteløpet for 3-åringer, Håkon Wallner Memorial, på Solvalla-søndagen. Gangen etter seiret han lett på Åby. Conway Hall-sønnen skal være godt forberedt og kan absolutt vinne på direkten.

Outsiderne:

Skyfall går gode løp hver gang. Vallaken går alltid til mål og skal regnes blant de tre, bare det klaffer litt fra et sjanseartet spor.

Luringen:

Lobster's Sam har funnet toppformen og har vunnet tre av sine fire siste starter. Skulle favoritten ha en dårlig dag, står stallkameraten klar til å overta.

Startsiden:

American Cheque kan trolig sitte tidlig i tet, om kusken klemmer til.



V76-7 (2140mv)

2 TROLL SOLEN

8 HORGEN LYNET

6 Villas Cato

—————————–

3 Stensvik Martin

7 Løkki Dino

9 Lykkje Svarten

13 Wik Emil

5 Jærvinn S.K.

10 Bravo Turbo

12 Bilbo B.S.

14 Finnskog Fokus

1 Bokli Teddy

4 Dag Støvar

11 Arvesølv

Løpet:

To-tre hester kan muligens rekke i V76-finalen.

Favoritten:

Troll Solen sto på bra til tredje i Martin Austevolls æresløp sist, hvor gode Moe Svarten vant. Gangen før gikk han en solid langspurt til annen bak B.B. Terje T. Feilfritt og på sitt beste har han en fin sjanse.

Outsiderne:

Villas Cato er god nok for en topplassering på sitt beste, men holder litt usikker form. Typisk outsider.

Luringen:

Horgen Lynet feilet seg bort innledningsvis sist. Gikk gode løp før det. Står sjanseartet til, men er god nok om det løser seg.

Startsiden:

Kanskje Jærvinn S.K. til tet i første omgang.