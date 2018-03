PROVOSERT: Sondre Skarli, her sammen med helgens sølvvinner Sverre Lunde Pedersen, reagerte på meldingen (innfelt) som Pedersen fikk på sin telefon natt til søndag. Foto: NTB Scanpix/Twitter

Skøytetrener Skarli ut mot «nettroll»: – Trist at folk tråkker på noen som ligger nede

Publisert: 12.03.18 19:01

Da Sverre Lunde Pedersen (25) fikk denne meldingen etter det bitre fallet på søndagens 10.000 meter, rant begeret over for skøytetrener Sondre Skarli (31). Nå tar han et oppgjør med det han mener er jevnlige personangrep mot hans egne utøvere.

– Jeg synes det er trist at folk benytter en slik anledning til å tråkke på noen som ligger nede. Det er noe man ser både i idretten og i samfunnet ellers. Det er trist at det skal være slik i 2018, sier Skarli til VG.

Sverre Lunde Pedersen var langt nede etter at han falt fra gullet i allround-VM søndag. Han hadde seieren i sin hule hånd etter et kanonløp på 1500 meter, men noen runder før mål på den avgjørende 10.000 meteren gikk han i isen.

Det tok noen sekunder før han kom seg på beina, men 25-åringen fikk etter hvert såpass fart på skøytene at han kjempet seg tilbake i gullkampen, men det ble til slutt for tøft. Pedersen endte med femteplass på 10.000 meter, og sølv sammenlagt.

Da han våknet i dag tidlig, var det blant annet til en kritisk melding på telefonen, innledet med ordene «Hvordan klarte du å kløne det til igjen».

Lagkameratene hans reagerte kraftig på innholdet i meldingen, og viste den til landslagssjef Skarli. Han ble såpass skuffet at han valgte å legge den ut på sin egen Twitter-profil, med fullt navn på avsender.

« Dessverre er det alltid noen som klarer å være negativ til alt og alle. Derfor blir du selv uthengt nå», skriver Skarli – etterfulgt av emneknaggene «nettroll» og «skjerpdeg».

– Hadde du noen betenkeligheter med å legge ut bildet med fullt navn?

– I utgangspunktet ikke – jeg mener at om man sier sånne ting, så må man også ha ryggrad nok til å stå for det. Jeg tar et oppgjør med det jeg mener er en ukultur, og dette var et godt eksempel på det. Er man tøff nok til å sende en sånn melding, får man være tøff nok til å stå for det også, sier Skarli.

Pedersen valgte å svare på dagens melding med «takk for hyggelige ord».

Provosert av ukultur

Skarli forteller at han jevnlig ser hets mot både landslagsledelsen og skøyteløperne, og at han i forkant av OL ga klar beskjed til utøverne om å la være å gå inn på diverse nettsider og forum for å slippe å lese negative meldinger om seg selv.

– Jeg synes det har vært mange triste meldinger. Personangrep. Når det går på oss i ledelsen, og det dreier seg om uttak og slike ting, så er det helt greit. Slike diskusjoner må man tåle. Men løpere blir hengt ut. De har blitt kalt feige, det blir sagt ganske mange usaklige ting. Folk blir kalt egoister, ting vi ikke klarer å identifisere oss med og kjenne igjen, forklarer han.

– Men det som skilte denne meldingen fra andre, var at her sparker man en som ligger nede. Det vil jeg ta avstand fra. Det skal man ikke ha noe av, hverken i idretten eller i livet ellers. Det burde alle vite og forstå.

Ifølge Skarli har det fleste reaksjonene etter søndagens bitre fall gått på at Pedersen viste stor sportsånd.

– Han lå an til å vinne en tittel, han faller, reiser seg igjen og tar igjen Sven Kramer. «Uslåelige» Kramer. Det er helt utrolig, og noe norsk skøytesport vil huske til alle tider. Så klarer noen å finne noe negativt ved det, og sender en melding til ham for å fortelle hvor dårlig det var og hvor skuffet vedkommende er. Det er både usaklig og trist.

Massiv støtte

Skøyteløperne reiste i dag videre til Minsk, hvor verdenscupen skal avsluttes. Ifølge Skarli hadde Pedersen en tung kveld i går, men i dag var 25-åringen litt lettere til sinns.

– Det er annerledes i dag, humøret i hele laget er bedre. Det hjelper veldig at han har fått mange hyggelige meldinger, sier Skarli.

Erkerival Sven Kramer er blant dem som har sendt melding til Pedersen og bedt ham holde motet oppe. Både trenere og utøvere har kommet med støtteerklæringer, og ifølge Skarli opplevde det norske laget et rørende øyeblikk på banketten i går:

– Det var en stor applaus for vinnerne av VM, men ingen fikk så stor applaus som Sverre. Han ble trukket fram av konferansieren, og fikk stående applaus. Det var godt for ham.