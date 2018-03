GLISSENT: Det var mange tomme seter å se for Lillestrøm- og Sarpsborg-spillerne i kampen som endte 2–2 foran 3842 tilskuere. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Lillestrøm har mistet 1850 tilskuere: – Romerikingene må skjerpe seg

Publisert: 20.03.18 16:09

ÅRÅSEN (VG) Kun 3842 tilskuere tok turen til Åråsen stadion da fjorårets cupmester Lillestrøm møtte bronsevinner Sarpsborg til andre serierunde. En nedgang på 1850 fra forrige sesongs publikumssnitt.

– Romerikingene må skjerpe seg. De får være stolte av at de har et lag som jobber knallhardt her for det som vel er det 41. strake året i norsk eliteserie. De får komme seg på kamp. Det har Lillestrøm fortjent, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til VG etter kampen.

I fjor hadde Lillestrøm 5690 tilskuere i snitt. Til årets første hjemmekamp var nedgangen altså på nesten 2000 stykker.

– Alle er vel enige om at seriestarten kunne vært utsatt et par uker. Men vi er ikke sannspådde når det gjelder vær. Det var vel nedgang i tilskuertall i første serieomgang. Og når det er ti kuldegrader ute, så skjønner jeg at folk ser det på TV i stedet, svarer Arne Erlandsen når VG spør om oppmøtet.

– Hva har tomme seter på TV å si for reklamen?

– Det er ti kuldegrader ute, vi får være glade for dem som kom, sa LSK-sjefen.

Kampen endte 2–2 etter at Lillestrøm ble frarøvet seieren grunnet dårlig keeperspill av Marko Maric.

Kaldt for publikum

Visuelt sett var banen på Åråsen grønn og fin, men spillerne slet med spill langs bakken.

– Sånn var standarden for noen år tilbake. Vi har blitt bortskjemte, mente Geir Bakke som syntes Lillestrøm hadde gjort en god jobb i forkant så det i faktisk ble spilt kamp lørdag.

Erling Knudtzon deler oppfatningen.

– Kulden plaget ikke meg, det var jo litt utfordringer med banen, men det gikk greit å spille.

Han tror det var kaldere for dem som så på. Og det var færre tilskuere enn han forventet.

– Det er klart det ikke er helt heldig. Lillestrøm-Sarpsborg er en kamp som skal trekke mennesker. Det er jo en reprise av cupfinalen og litt rivalisering inne i bildet.

– NFF har ikke vært heldige med været, men det er ikke noe å få gjort noe med nå, avslutter LSK-angriperen.