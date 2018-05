AVGJORDE: Aalesunds Adam Örn Arnarson ble helten for AaFK på hjemmebane søndag. Her fra en kamp forrige sesong. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Arnarson ordnet Aalesund-seier på overtid

(Aalesund–Mjøndalen 2–1) Mjøndalen så ut til å berge poengdeling mot serieleder Aalesund i 1. divisjon, men på overtid ordnet Adam Örn Arnarson 2–1 og tre poeng til «tangotrøyene».

Aalesund står med 16 poeng etter seks kamper. Tangotrøyene ligger fire poeng foran tabelltoer Viking, men Stavanger-laget har en kamp mindre spilt. Viking tar imot Notodden senere søndag.

Mjøndalen ligger på syvendeplass så langt, ni poeng bak AaFK.

Daníel Leó Grétarsson sendte hjemmelaget i føringen søndag, men Andreas Hellum utlignet for bruntrøyene. På overtid sendte Arnarson hjemmefansen til himmels.

Hodestøt

Kampens første mål kom ni minutter etter pause. Fredrik Carlsen slo en corner fra venstre på bakerste stolpe, og der dukket lagkamerat Grétarsson opp. Islendingen stanget hjemmelaget i føringen på kontrollert vis.

Men hjemmefansens jubel stilnet bare fire minutter senere, etter flott kombinasjonsspill fra Mjøndalen. Vamouti Diomande flikket ballen til Vetle Dragsnes med hælen, og Dragsnes' presise innlegg fant Hellum foran kassen. Han satte ballen i mål.

Torbjørn Agdestein burde ha sendt Aalesund opp i føringen igjen etter 67 minutter, men fra ønskeposisjon inne i boksen headet han svakt rett på MIF-keeper Lukas Jonsson.

Riise-skade

Aalesund prøvde å mobilisere til en sluttspurt i jakten på tre poeng, og to minutter på overtid lyktes det for vertene. Innbytter Pape Habib Gueye løsnet skudd fra spiss vinkel. På returen fra gjestenes keeper plasserte Arnarson inn 2–1 og ble matchvinner.

Et skår i gleden for Aalesund var at midtbaneveteranen Bjørn Helge Riise måtte ut kort tid etter pause. Den skadeforfulgte 34-åringen ble sittende på gresset etter en duell. Han ble erstattet av Sondre Brunstad Fet.

Aalesund gjester Åsane i neste serierunde. Deretter følger kamper mot Strømmen (h), Viking (b) og HamKam (h). Mjøndalen skal ut mot Kongsvinger (b), Ull/Kisa (h) og Strømmen (b).