Casper Ruud greit videre i Portugal

(Ruud - Novak 6–4, 6–2) Casper Ruud (19) vant til slutt komfortabelt mot østerrikeren Dennis Novak (24) i ATP Challenger-turneringen Braga Open. Nå er han klar for kvartfinalen.

Novak var rangert som nummer 193 i verden før turneringen i Portugal, og Ruud er for øyeblikket nummer 174. Det første settet ble tett og spennende, og spillerne brøt hverandres servegame gang på gang.

Til slutt sikret Ruud 6–4 i første sett, etter å ha brutt tre av Novaks fire servegame. Selv ble Ruud brutt i to av tre.

Så startet da også andre sett dårlig for nordmannen da han nok en gang ble brutt, men så kom han voldsomt tilbake. Han avsluttet kampen med å bryte serven til Novak, og sikret seg 6–2.

– Jeg synes det var bra. Han hadde noen games der han surret litt med servene, men Casper var den mest stabile spilleren, og gjorde færre feil, sier pappa og trener Christian Ruud til VG.

Se opptak av hele kampe mot Novak her!

Møter trolig Hanfmann

Med 2–0 i sett er han klar for kvartfinalen i turneringen, og motstander blir vinneren av oppgjøret mellom spanske Pedro Martinez og tyske Yannick Hanfmann.

– Jeg vil helst at han skal møte spanjolen, for Hanfmann har han tapt for én før, og det er vel kanskje en type spiller Casper trives mindre mot. Han server veldig hardt og bra, sier pappa Ruud som for øyeblikket er hjemme i Norge.

Casper Ruud tapte 4–6, 6–7 (1–7) mot Hanfmann i Marburg i juli i fjor. Hanfmann er rangert som nummer 132 i verden, og Martinez er nummer 180. Kampen pågår nå, og Hanfmann vant første sett 6–2 .

Ruud har levert meget bra spill de siste ukene, og gjorde en meget god figur da han tapte mot meget solide Roberto Bautista Agut (nr. 14 i verden) i München for en uke siden.

29. april tapte han finalen av ATP Challenger-turneringen mot Gianluigi Quinzi.

Ruud er for øyeblikket rangert som nummer 174 i verden, og var en periode i fjor oppe på 108. plass.

