FINALEMOTSTANDERE: Washington Capitals Lars Eller (foran) og Vegas Golden Knights Alex Tuch møtes i NHL-finalene om Stanley Cup. Den første kampen går natt til tirsdag i Las Vegas. Foto: Geoff Burke / X02835

Danske Eller kan bli hockey-historisk

Publisert: 28.05.18 21:06

SPORT 2018-05-28T19:06:54Z

Mats Zuccarello (30) var tre seirer fra å vinne Stanley Cup for fire år siden. Nå har Lars Eller (29) sjansen til å bli den første danske spilleren som har vunnet NHL-sluttspillet og ishockeyens gjeveste trofé.

Mats Zuccarello var første, og så langt eneste, nordmann som har spilt finalekampene i NHL-sluttspillet om Stanley Cup. «Zucca» og hans New York Rangers tapte imidlertid 1–4 i best av syv kamper-serien mot Los Angeles Kings i juni 2014.

Denne sesongen var ikke New York Rangers blant 16 av 31 lag som kvalifiserte seg for NHL-sluttspillet etter 82 kamper i grunnserien. Med Andreas Martinsen plassert i farmerlaget til Chicago Blackhawks, er Mats Zuccarello eneste norske spiller i verdens beste ishockeyliga, NHL.

Stanley Cup-vinnere siste seks sesongene: 2012: Los Angeles Kings 2013: Chicago Blackhawks 2014: Los Angeles Kings 2015: Chicago Blackhawks 2016: Pittsburgh Penguins 2017: Pittsburgh Penguins

Danmark har derimot vært representert med syv denne sesongen, hvor av seks av dem gikk til sluttspill for sine respektive klubber. Da nykommer Vegas Golden Knights slo ut Winnipeg Jets med Nikolaj Ehlers (22) i semifinalen, sto kun én tilbake, Lars Eller, etter at hans Washington Capitals vant syvende og avgjørende semifinalekamp over Tampa Bay Lightning.

Den første finalekampen i best av syv serien mellom Washington Capitals og Vegas Golden Knights spilles i Las Vegas natt til tirsdag norsk tid. En eventuelt siste og avgjørende kamp syv vil også gå i spillebyen i Nevada: Natt til torsdag 14. juni.

Lars Eller stiller ikke i første rekke av de mest omtalte spillerne foran oppgjørene så å si ingen eksperter tør spå et skråsikkert endelig utfall av. Dansken er imidlertid senter i Washingtons tredje rekke, «bak» Nicklas Bäckström i førsterekken og Evgenji Kuznetsov (26) i andrerekken. Svensken har vært plaget av en skade i hånden, russeren har spilt strålende godt: 11 mål og 13 målgivende pasninger etter 19 sluttspillkamper.

Lars Eller har scoret fem mål og lagt åtte målgivende pasninger i løpet av like mange kamper. Dansken har pluss åtte i pluss/minusstatistikken (på isen ved forlengs/baklengsmål) i sluttspillet, mot Kuznetsovs pluss syv.

– Lars var god forrige sesong. Denne sesongen har han hevet spillet sitt et hakk. Han er blitt litt bedre offensivt. Han spiller mer i vår andre oppstilling i overtallsspill. Han har gjort det veldig bra, og jeg tar det for gitt at det vil fortsette slik, sa Washington Capitals general manager etter å ha gitt Lars Eller en kontrakts-forlengelse på fem år i februar i år.

Den varer ut sesongen 2022/23 og er verd 17,5 millioner dollar. Det vil si 143 millioner totalt, eller nesten 29 millioner per sesong. Til sammenligning er Mats Zuccarellos kontrakt verd nesten 37 millioner per sesong. Den løper ut etter neste sesong.

Lars Eller ble «draftet» - det vil si valgt - som nummer 13 totalt av St. Louis Blues i NHLs årlige draft (spillerutvelgelse/lotteri) i 2007. Han spilte en håndfull kamper for St. Louis Blues før han ble byttet bort til Montréal Canadiens, der han spilte seks sesonger fra 2010 til 2016.

I sin første sesong for Washington Capitals scoret Eller 12 mål og la 13 målgivende pasninger i løpet av 81 grunnseriekamper. Denne sesongen økte han antallet med seks mål og syv målgivende pasninger i løpet av like mange kamper.

PS! Lars Eller er sønn av Olaf Eller (57)som spilte for Danmarks ishockeylandslag fra 1978 til 1990. Mads Eller (22) har blant annet spilt i en kanadiske juniorligaen og for Danmarks landslag. Lars Ellers lillebror spilte siste sesong for Rødovre i den danske toppligaen.