PRESSEKONFERANSE: Tiger Woods er klar for sin 20. U.S. Open i golf. Foto: Thomas NIlsson / VG

Tiger Woods til VG om norske Reitan: - Han må være et stort talent

Publisert: 13.06.18 07:02

SPORT 2018-06-13T05:02:55Z

SHINNECOCK HILLS (VG) Mannen som kanskje er tidenes beste golfspiller tror norsk golfsport kan gå en lys fremtid i møte.

To dager før U.S. Opens starter møtte Tiger Woods pressen på Shinnecock Hills Golf Club på Long Island, et par timer øst for New York by.

Da VG spør stjernen hva han tror om den norske 20-åringen Kristoffer Reitan, er det tydelig at han ikke vet helt hvem den første norske mannlige spilleren noensinne til å kvalifisere seg for U.S. Open er. Men når vi nevner at Reitan i 2015 vant den prestisjetunge juniorturneringen Orange Bowl, 24 år etter at Woods gjorde det samme, trekker superstjernen på smilebåndet.

– Det er mange gode, unge spillere her, så jeg kjenner ikke til dem alle, men det er vanskelig å vinne Junior Orange Bowl. Han må være et stort talent, sier Woods.

Han mener det er bra for unge talent å få matche seg mot de beste i verden.

– Det tar litt tid å venne seg til å spille store turneringer som U.S. Open, men dette vil være en nyttig erfaring for ham, slår Woods fast.

Treningsrunde med Stenson

VG fulgte Reitan på tirsdagens treningsrunde på Shinnecock. Runden gikk han sammen med blant annet den svenske stjernen Henrik Stenson. Og selv om det var svensken de fleste av tilskuerne kjente igjen, gjorde ikke nordmannen seg bort i vinden.

– Den gikk veldig bra. Jeg begynner å få bedre og bedre oversikt over banen. Det er alltid en god følelse. Og så begynner jeg å kjenne litt på atmosfæren. Det begynner å bli flere folk, men jeg føler meg mer komfortabel. Det er deilig, sier Reitan til VG etter at runden er over.

Golfekspert og journalist for Norsk Golf, Christian Døvle, er imponert over at 20-åringen med bare noen få proffturneringer i karrieren har klart å komme seg med i dette celebre selskapet.

– At det er første gang en nordmann er med i en 123 år gammel golfturnering sier noe om hvor stort dette er, sier Døvle til VG.

Han tror førstereisgutten er på Long Island for mer enn å bare lære.

– Kristoffer har et så sterkt konkurranseinstinkt at han ikke tar til takke med å være der på en ren studietur. I stedet for å la seg skremme av størrelsen på turneringen og alle superstjernene han har rundt seg, må han bare minne seg på at han har gjort seg fortjent til plassen sin på lik linje med alle de andre spillerne i feltet.

Trodde ikke på comeback

En som har erfaring er nevnte Tiger Woods. Han har vunnet turneringen tre ganger. Sist i 2008.

– Jeg har savnet å spille U.S. Open. Dette er vår nasjonale tittel, og den har betydd mye for meg, sier Woods, som sier det føles spesielt å ha vunnet hele ni ganger.

Flere journalister på Woods’ pressekonferanse ønsket å vite hvordan livet hans har endret seg etter at han for et år siden ble pågrepet av politiet for kjøring i ruset tilstand.

– Det er blitt bedre, svarte han kort.

Woods slet også lenge med en ryggskade, og gikk gjennom flere operasjoner , før han gjorde comeback på slutten av fjoråret . Golfstjerne sier at han egentlig ikke hadde noen forventinger om å kunne spille golf igjen.

– For et år siden var målet å kunne være sammen med barna igjen. Glem golf. Jeg hadde ingen tanker om å være her, men det er en fantastisk følelse nå.