Norge gruser verden i OL-gull i forhold til folketall: – Vanvittig kult

PYEONGCHANG (VG) Norge er overlegne i vinter-OL dersom gullmedaljene blir omregnet ut fra folketallet.

Norge har tatt 13 gull så langt i OL. Med et innbyggertall på 5.195.921 mennesker, betyr det at vi har tatt ett gull per 399.686 innbygger.

Det er langt foran annenplassen på lista, Sverige, som med sine seks gull har tatt ett per 1.633.145 innbygger.

Suksessrike vinternasjoner som Canada (36 millioner mennesker), Nederland (17 mill.), Sverige (10 mill.) og Østerrike (9 mill.) har veldig mange flere innbyggere å ta av, mens giganten USA ender på nesten null gull hvis OL-innsatsen justeres i forhold til nasjonens over 323 millioner amerikanere.

For øvrig: Dersom man hadde tatt for seg antall medaljer i stedet for gull , ville Liechtenstein ligget foran Norge. Miniputtnasjonen har nemlig tatt én medalje under OL, Tina Weirathers bronse i super-G – det betyr at de har tatt én medalje per 37.531 innbyggere.

Norge, med sine 37 medaljer, har tatt én medalje per 140.430 innbygger.

Men tilbake til gullstatistikken:

– Vanvittig kult, men egentlig ikke så veldig overraskende. Vi har alltid vært gode i vinteridrett og Norge leder jo medaljestatistikken gjennom alle tider også, sier Eurosports OL-ekspert Kjetil André Aamodt til VG.

Den firedobbelte OL-vinneren får følge av både Olympiatoppen og den vanlige norske tilskuer i Sør-Korea.

– OL har vært en «høydare» for oss, beskriver toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– Fantastisk, mener Morten Hagenstuen.

Trikkeføreren fra Oslo har malt fjeset i norske farger - og satt på seg vikinghjelmen - hver eneste OL-dag. Han har vært til stede på mer idrett enn de aller fleste med 14 OL, 29 VM og 25 EM i 62 land i løpet av de siste 30 årene. Hagenstuen kaller Pyeongchang for «et av de beste» mesterskapene han har vært på. Han er ikke i tvil om hvorfor Norge får mye ut av et lite befolkningsgrunnlag.

Fakta Antall innbyggere per gull 1. Norge (13 gull), ett gull per 399.686 innbygger 2. Sverige (6), ett gull per 1.633.145 innbygger 3. Østerrike (5), ett gull per 1.722.217 innbygger 4. Nederland (8), ett gull per 2.117.065 innbygger 5. Sveits (3), ett gull per 2.762.325 innbygger 6. Canada (10), ett gull per 3.585.177 innbygger 7. Hviterussland (2), ett gull per 4.756.500 innbygger 8. Slovakia (1), ett gull per 5.424.050 innbygger 9. Tyskland (13), ett gull per 6.262.549 innbygger 10. Ungarn (1), ett gull per 9.844.686 innbygger

– Fordi vi kan dyrke de beste ut fra en bredde som hver eneste mor og far bidrar til, sier han og legger til med tanke på trippel gullvinner Johannes Høsflot Klæbo: - Og morfar!

– Vi har hatt en høy treffprosent på medaljesjansene og en bredde i troppen som vi aldri har hatt før. I flere øvelser så har vi hatt flere utøvere som kan vinne. I tillegg til medaljene så har vi jo også 12-13 4. plasser, sier Tore Øvrebø.

– Økonomisk er vår modell ekstremt kostnadseffektiv. Tyskland bruker betydelig større ressurser enn også på vinteridrett og vi vet for eksempel at det østerrikske alpinlaget drives for fem ganger pengene av det norske, opplyser Norges chef de mission i Sør-Korea.

– Sverige har nok omtrent de samme ressursene som oss, men Norges Skiforbund tar nok mer penger ut av markedet enn det svenske. Men her er det stor forskjell på særforbundene. Skiskytterforbundet har jo ikke større ressurser enn mange av nasjonene de konkurrerer med. Norges Skøyteforbund har fått til noe veldig bra og kommet seg over kneika uten å store ressurser i det hele tatt.

Tore Øvrebø viser til de dype tradisjonene for vinteridrett i Norge, men minner om at det ikke er mer enn 30 år siden Norge dro hjem fra vinter-OL uten et eneste gull (Calgary 1988). Han mener det norske folket er en veldig viktig faktor.

– Grunnlaget ligger i en veldig idrettsinteressert nasjon. En undersøkelse viser at hele 93 prosent av dagens 25-åringer har vært borte i organisert idrett i oppveksten. Det er forbausende mange. Det er også interessant at vi driver toppidretten basert på de samme verdisettet som barna møtes med første gang de kommer i kontakt med et idrettslag. Selvsagt er virkemidlene helt annerledes for en OL-utøver. Men også her skal være gøy, vi skal være venner og kunne samarbeide tett og godt.

Men Norges rekord med 37 OL-medaljer (13 gull –14 sølv –10 bronse) i vinter-OL speiler seg ikke i de siste sommerlekene. I Rio for halvannet år siden ble medaljefangsten mager med null gull og fire bronse.

– Vi jobber for å bevare prestasjonskulturen i sommeridrettene, men det er tøft. De klarer ikke å ta det samme ut av markedet som vinteridrettene og sliter med ressurser som er for små.

Det har vært et helt rørende samspill mellom idrettene her i Pyeongchang. Det er helt unikt, men ingen garanti for at dette skal fortsette. Vi har en stor jobb foran oss i årene som kommer også.

Han trekker også frem den koreanske vennligheten som en viktig faktor for et nesten perfekt norsk OL.

– Vi har opplevd Pyeongchang som mer vennlig enn Sotsji. Vi presterte bra der også, men det var et tyngre og mer krevende OL å forholde seg til med mange soldater og mye sikkerhet. Det har også påvirket oss positivt her, sier Tore Øvrebø.