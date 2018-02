FÅR TROLIG BRONSE: Magnus Nedregotten og Kristin Moen Skaslien. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Russisk TV: Russerne gir fra seg OL-medaljene

Publisert: 21.02.18 23:57 Oppdatert: 22.02.18 00:14

Det norske mixed-laget i curling kan få bronsemedaljene. Russerne gir fra seg sine OL-medaljer. Det er russisk TV som melder dette.

Aleksander Krusjelnitskij har testet positivt på det forbudte stoffet meldonium. Det er CAS-høring i dopingsaken torsdag morgen norsk tid, men russeren har allerede sagt at han ikke kommer til å møte der.

Russerne - med Krusjelnitskij og hans kone Anastasija Bryzgalova - vant bronsekampen mot det norske paret Magnus Nedregotten og Kristin Moen Skaslien.

Det er pressesjefen i det russiske curlingforbundet, Valentina Parinova, som overfor TV-stasjonen Rossija-1 bekrefter at de gir fra seg OL-medaljene.

– Vi innrømmer faktum at det er funnet meldonium i dopingprøven, og gir derfor fra oss medaljene, sier Parinova til Rossija-1.

Russiske media har de siste dagene spekulert i om russerne kommer til å argumentere med at Krusjelnitskij skal har vært utsatt for sabotasje. Nå velger altså det russiske curlingforbundet å legge seg flate.

Tidligere torsdag kom det frem at Krusjelnitskij ikke kom til å forsvare seg overfor Idrettens voldgiftsrett (CAS), som avgjør dopingsaker fra OL.

– Etter å ha veid nøye for og mot, har jeg besluttet ikke å møte til høringen. Jeg anser at det under dagens regelverk er poengløst og nytteløst, sier han i en uttalelse gjengitt av RIA Novosti, ifølge NTB.

Russland er utestengt fra OL etter dopingavsløringene i etterkant av Sotjsi-OL, men russiske enkeltutøvere får delta i Pyeongchang under betegnelsen «Olympiske utøvere fra Russland».

Kun utøvere som var invitert av Den internasjonale olympiske komité (IOC) fikk delta i vinterlekene.

Meldonium ble mye brukt av russiske utøvere før det ble satt på dopinglisten av verdens antidopingbyrå WADA fra 1. januar 2016.

De første månedene testet en rekke russiske utøvere positivt på dette stoffet, blant annet tennisstjernen Maria Sjarapova og skøyteløperen Pavel Kulizjnikov. I russiske media har det blitt uttrykt undring over at curling-spilleren har testet positivt nå, mer enn to år etter at meldonium ble ulovlig.