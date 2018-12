BANKERKUSK: Tom Erik Solberg kan lose inn Deep Sea Dream til dens tredje strake seier. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: V75-banker direkte

SPORT 2018-12-19T10:42:09Z

Deep Sea Dream er det klareste holdepunktet i kveldens V75 Bonus-omgang på Bjerke Travbane.



Anders Olsbu

Publisert: 19.12.18 11:42

VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med bankeren direkte.

– Lura-traveren Deep Sea Dream har vært strålende til to enkle seirer på rad. Tredje sist avsluttet han best av alle til tredje i Big Noon-løpet som ble vunnet av Global Trustworthy og VM-toeren Lionel. Det meste taler for ledelse fra start til mål i V75-innledningen, mener Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Deep Sea Dream (V75-1) holder absolutt toppform. Skal en god sjanse til å ta sin tredje strake seier.

Dagens luring:

Moe Svarten (V75-6) hadde fin fart i mål etter fire måneders pause sist. Kan ventes ytterligere forbedret nå.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 162 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1296 kroner

V75-1 (1609ma)

4 DEEP SEA DREAM

——————————-

5 Donatomite

3 Radieux

1 Pebbe Simoni

7 Photo Va Bene

2 Ramona's Fighter

Løpet:

Deep Sea Dream blir kveldens alenestrek i dette eliteløpet som kun teller seks hester.

Favoritten:

Deep Sea Dream har vært meget bra i sine tre siste starter. Tredje sist i Big Noon-løpet avsluttet han best av alle til tredje bak Global Trustworthy og VM-toeren Lionel etter innvendig smygløp. I sine to siste starter har hun vunnet veldig lett. Tok enkelt ned Donatomite sist, men sistnevnte var med på en tøff åpning da. Uansett, Deep Sea Dream har vunnet sportrekningen her. Lura-traveren er kjapp fra start og stikker normalt til tet. Jeg ser nesten ingen her som ønsker å trykke opp farten. Mye taler for at 10-åringen får dirigere i front og vinner igjen.

Outsiderne:

Donatomite går gode løp hver gang. Fikk en tøff åpning i tredjespor før han kom ned i dødens runden igjen sist. Overtok et par hundre meter senere, men kunne ikke stå i mot Lura-duoen Deep Sea Dream og Radieux til slutt. Hamre-traveren holdt imidlertid godkjent til tredje. Gangen før ble han sittende fast i Big Noon-løpet. Tredje sist overtok han midtveis, men holdt knepent unna for en tapper Hickothepooh. Travet 1.12,4 full vei da. Fjerde sist slapp han til Ferrari B.R. etter 500 meter og fikk siden aldri sjansen og måtte nøye seg med annen. Vallaken er kjapp fra start, men tar normalt ikke en lengde på Deep Sea Dream. Det signaliseres en rolig start og et fint løp. Han må dessuten gå med sko. Så han er først og fremst trippelaktuell denne gangen.

Luringen:

Pebbe Simoni gikk godkjent sist, men burde vært litt hvassere. Avsluttet flott i de tre foregående startene, nest sist fra jumboplass, tredje sist etter startgalopp og fjerde sist etter hinder. Er sikret en fin reise fra sitt innerspor og kan fort ende på trippelen igjen.

Startsiden:

Deep Sea Dream er veldig kjapp fra start og sitter trolig tidlig i tet.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V75 og V75 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-2 (2100ma)

2 SAPPHO WIKING

4 AMAZING SURPRISE

8 S.K.'s Iron Lady

——————————-

7 Hardstyle d'Estino

3 Reveline Chip

6 Lily Bourbon

1 Blue Gift

9 Entereza

Løpet:

Jeg streker for fire hester i DNTs unghestserie for 3-årige varmblodshester, men jeg ser seks hester med en viss vinnersjanse i dette løpet.

Favoritten:

Sappho Wiking var veldig positiv sist. Sto innerst i annen rekke da og ble dratt bakover på siste bortre. Fikk luken i siste sving, men avsluttet meget bra til annen bak Reveline Chip. Anders Lundstrøm Wolden-traveren er satt opp for dette løpet og har trukket et perfekt spor. Muscles Wiking B.R.-sønnen er kjapp fra start og man satser på ledelse fra start til mål. Skal uansett regnes.

Outsiderne:

Annabella Knick (strøket) har egentlig skuffet litt, men denne gangen kommer hun ut med amerikanervogn. Muligens det kan gjøre susen. Men hun må være klar forbedret for å vinne dette løpet. Tas med på mistanke.

Luringen:

Amazing Surprise feilet fra start sist, men kom flott tilbake. Hun har vært litt seig hittil, men får hun opp farten i tide, kan hun runde de fleste, muligens alle. Helgestad-traveren har i alle fall gått til mål hver gang.

Startsiden:

De tre innerste, Lily Bourbon og S.K.'s Iron Lady kan løse bra, om det laddes. Muligens Sappho Wiking eller S.K.'s Iron Lady til tet.



V75-3 (2100ma)

7 RA TORE

2 STUMNE LUNA

6 Lykkje Embla

5 Fjord Jerka

——————————-

8 Ruskeli Blesa

10 Anima

9 Jillborka

4 Skauge Faks

1 Engli Ilmina

Løpet:

Fem hester kan rekke i dette i kaldblodsløpet.

Favoritten:

Ra Tore likte ikke banen i Sverige sist og feilet seg helt bort på startsiden. Gangen før feilet han bort en topplassering i et løp Emil Mollyn vant foran Troll Svenn. Begge disse sto på tillegg. Møter ingen av deres kaliber her, men galoppen ligger hele tiden på lur. Tredje sist tapte han kun for Bossum Faksen og Kiro Bia Balderina, mens han var god til seier i Sverige fjerde sist. Feilfritt blir han tung å stå i mot.

Outsiderne:

Rapptor (strøket) satt i tet ut av første sving tross tillegg sist. Han stakk i fra på siste bortre da, men ble innhentet av godt avsluttende Solkongen. Østre-traveren er bra fra start og kommer han seg foran stiger sjansene. Skal uansett regnes blant de tre.

Luringen:

Stumne Luna innfridde som VG-luring i et travritt sist og vant enkelt. Hun har galoppert mye og hatt en del utur i løpene før. 7-åringen er ikke til å stole på, men holder hun seg til rett gangart, kjemper hun normalt i fremste rekke. Men det er ingen garanti for at hun skal gå feilfritt igjen.

Startsiden:

Engli Ilmina, Rapptor og Lykkje Embla. Førstnevnte slipper nok uansett. Kanskje en feilfri Rapptor tidlig til tet.



V75-4 (2100ma)

12 GUY FANATIC

3 SAREK

1 MAKSI ROYAL

——————————-

4 Let's Talk

7 Do It Fass

2 Sofarsogood

8 Balotelli

5 Lindy Cru

10 Rocket Queen

11 C.C. Gyrus

Løpet:

Fire hester kan rekke i det første finaleløpet i stallansattserien.

Favoritten:

Guy Fanatic var veldig bra etter nesten ett års pause sist, spesielt med tanke på at oppladningen ikke var den beste. Wallevik-traveren hadde spist dårlig i dagene i forkant av det løpet. 5-åringen kan ventes ytterligere skjerpet nå, men står sjanseartet til i spor tolv igjen. Avsluttet flott sist til annen bak My Cool Mama etter å ha blitt med i angrep fra fjerde utvendig på siste bortre. Kan runde alle bare det blir litt tempo.

Outsiderne:

Sarek er som forvandlet etter halsoperasjonen. Første gang ut vant han greit foran Pyrechept etter et perfekt smygløp. Gangen etter manglet han rom. Mens han kun tapte knepent for sistnevnte tross dødens sist. Cromwell-sønnen er kjapp fra start og kommer han foran stiger sjansene. Skal uansett regnes blant de tre.

Luringen:

Maksi Royal har vært veldig postiv i sine to starter etter pause. Første gang ut avsluttet han sterkt i kulissene. Sist manglet han rom i et løp Tiger Man E.P. vant. Står til for et fint løp i tet eller lederrygg. Kan ta en etterlengtet seier med klaff.

Startsiden:

Alle de fem innerste kan åpne fort. Muligens Sarek eller Maksi Royal til tet.



V75-5 (2100ma)

1 COOL COUNTER M.E.

5 VICKY WAITING

12 GAIUS B.R.

7 Photo Mack

——————————-

4 Ecko

2 Starlight Morning

11 S.K.'s El Capitano

3 The Best Knight

9 Princess Pedro

6 Ideal Yankee

10 Cigarette

8 Kissy's Icon

Løpet:

Jeg synes fire hester peker seg litt ut.

Favoritten:

Cool Counter M.E. har vært flink i sine siste starter. Både sist og tredje sist vant han fra tet, henholdsvis knepent og overlegent. I starten i mellom overtok han i annen sving, men kunne ikke stå i mot State Of Indiana som koblet grepet kort før mål. 7-åringen er kjapp ut og kan lede hele veien, om han klarer å forsvare sporet og åpningen ikke blir for tøff.

Outsiderne:

Gaius B.R. feilet et par ganger sist. Uten den siste kunne han faktisk vært trippelaktuell i et løp Le Rapide vant foran Europa. Gangen før var han flink treer bak Rocye Rolls og Europa fra dødens. Står dumt til spormessig, men med tempo over forestillingen, er det ikke umulig, vel og merke feilfritt.

Luringen:

Vicky Waiting vant greit i billig lag sist. Hun var ute i tøffe lag tidligere i høst og gjorde det bra mot flere av årgangens beste hopper. 3-åringen er kjapp fra start, og skulle hun komme foran stiger sjansene.

Startsiden:

Cool Counter M.E., The Best Knight, Ecko, Vicky Waiting og Photo Mack er alle kjappe ut om det laddes. Jeg tror førstnevnte eller Vicky Waiting sitter i tet.



V75-6 (2100ma)

7 VALLE MATTIS

8 MOE SVARTEN

1 TEKNO JERKEN

——————————-

2 Finnskog Sjefen

5 Lex Lodney

6 Tin Balder

3 Torpa Nicklas

9 Stumne Scott

4 Tord Viking

Løpet:

Tre hester peker seg ut i dette eliteløpet for kaldblodshester.

Favoritten:

Valle Mattis var knallgod til seier på 1.22,7 sist. Fikk en tung tur før han stakk til tet mot siste sving. Var siden helt overlegen. Må gå med pigger nå og skal ha et løp før V75 i romjulen. På sitt beste kan han vinne igjen, men han møter et par garvede elitehester.

Outsiderne:

Tekno Jerken sliter en del med beintøyet og kan ikke trenes for fullt. Derfor spørs det om vi noen gang får se ham i gammelt godt slag igjen. Men han har gått fine løp i det siste. Han blir overflydd fra start, men skal regnes blant de tre igjen, om det løser seg.

Luringen:

Moe Svarten hadde flott fart i mål etter et fint løp etter fire måneders pause sist. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Står ytterst på vingen, men er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Skal regnes i striden.

Startsiden:

Finnskog Sjefen er normalt kjappest, men han skal trolig ha ryggløp over full distanse. Muligens kan Valle Mattis sitte tidlig i tet.



V75-7 (2100ma)

3 ANTHONY DOWNS

8 TALLAHASSEE

5 EDDIE ARCTOUS

10 Perillat

4 Akissassweetaswine

12 Victor Hastrup

——————————-

9 Sao Paulo

1 City Va Bene

6 Ejakval Boko

11 Free Million

2 B.B. Photo

7 I See U. One

Løpet:

Tre hester peker seg litt ut i det siste finaleløp i serien for de stallansatte, men jeg velger å streke for halve feltet.

Favoritten:

Anthony Downs feilet bort en topplassering i siste sving i et løp gode Bad Nite Call Saul vant. Gangen før avsluttet han bra etter sen åpning fra lederrygg og tapte kun for Derby-femmeren Handsome Hank. Står fint til spormessig og kan ta en etterlengtet og velfortjent seier, om han holder seg til rett gangart.

Outsiderne:

Eddie Arctous kunne ikke hevde seg fra køen mot tøffe hester sist, men gikk fint i kulissene. Gangen før avsluttet han sterkt til annen bak Gretzky Boko. Var god til to strake før det og kan vinne igjen.

Luringen:

Tallahassee feilet innledningsvis sist, men kom strålende tilbake og kjørte seg fast bak vinneren, Derby-deltakeren Crackajack. Må uansett ikke avskrives tross sporet.

Startsiden:

City Va Bene slipper nok til Anthony Downs, Akissassweetaswine eller Eddie Arctous. Tallahassee er heller ingen sinke.