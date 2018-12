MIDDELS I POLEN: Norges landslagssjef for skøyter allround, Bjarne Rykkje (40), er angivelig ikke bekymret over at topplasseringene i verdenscupen lar vente på seg. Foto: Øystein Jarlsbo

Norges skøytesjef om starten: – Det er frustrerende

TOMASZÓW MAZOWIECKI (VG) Norges skøytesjef Bjarne Rykkje (40) innrømmer at det er frustrerende for ham og allroundløperne at de etter tre verdenscuper bare har klart å komme på pallen én gang – Sverre Lunde Pedersens andreplass for to uker siden.

– Ja, når de ikke vinner, er det det. Det er frustrerende for meg også. Det ligger ikke i planen, men de bør være det. Hvis ikke, er det bedre at de blir hjemme. Slik er det for meg også. Jeg jobber nesten 24 timer i døgnet for at vi skal bli bedre, svarer Bjarne Rykkje – på norsk – på VGs spørsmål om løperne kjenner frustrasjon over ikke å ha vunnet verdenscupløp denne sesongen.

Bjarne Rykkje ble født i Bergen i 1978. Han har norsk far og nederlandsk mor. I 1980 flyttet de til Nederland. Bjarne Rykkjes bror Brigt (43) representerte Norge på skøytebanen i EM i 1997 og 1999 , mens Bjarne var en habil løper på nasjonalt plan i Nederland.

Seks verdenscuper Skøytesesongen for hurtigløp langbane 2018/19 består av seks verdenscuper, inkludert den såkalte verdenscupfinalen i Salt Lake City 9. til 10. mars: Obihiro, Japan 16.–18. november – Tomakomai, Japan 23.–25. november – Tomaszów Mazowiecki, Polen 7.–9. desember – Heerenveen, Nederland 14.–16. desember – Hamar, Norge 1.–3. februar – Salt Lake City, USA 9.–10. mars. INTERNASJONALE MESTERSKAP: EM sprint og allround i Collalbo, Italia 11.–13. januar – distanse-VM i Inzell, Tyskland 7.–10. februar – sprint-VM i Heerenveen, Nederland 23.–24. februar – allround-VM i Calgary, Canada 2.–3. mars.

Han var trener for skøytekongen Sven Kramer (32) i det nederlandske profflaget TeamLottoNL-Jumbo før han tok over jobben som landslagstrener for Norges allroundløpere etter Sondre Skarli foran denne sesongen.

Den har startet mollstemt.

Etter tre verdenscuper kan han vise til én individuell pallplass: Sverre Lunde Pedersens 2. plass på 5000 meter utendørs i Japan for to uker siden. På 1500-meteren her i Tomaszów Mazowiecki endte de fem norske løperne i A-gruppen på 4., 5., 6., 7. og 15. plass. På den avsluttende 10.000-meteren søndag ble Sverre Lunde Pedersen (26) nummer fem med 13.35 og Håvard Bøkko (31) nummer ni med 13.46 av 12 startende i A-gruppen. Henholdsvis 10 og 20 sekunder bak vinneren, 21 år gamle Marcel Bosker fra Nederland (13.25).

Nederlands Jorrit Bergsma, vanligvis i toppen av A-gruppen, vant B-gruppen med banerekordtiden 13.14,96.

– Jeg tviler ikke på det vi gjør, svarer Bjarne Rykkje konfrontert med at løperne – blant andre OL-gullvinnerne Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko og Sindre Henriksen – overfor VG gir uttrykk for at de «stoler på Bjarnes plan».

Ifølge Bjarne Rykkje er planen i korte trekk denne: Norges allroundløpere skal ikke være i toppform nå. De skal være i toppform til mesterskapene som kommer på rekke og rad etter nyttår: EM i Collalbo 11.–13. januar, distanse-VM i Inzell 7.–10. februar, allround-VM i Calgary 2.–3. mars.

– Føler du at løperne stoler på din plan?

– Ja, fordi vi prater gjennom alt. Vi har individuelle planer. De stoler på at de skal være i form da. Sverre (Lunde Pedersen) er egentlig i form. Men han ble syk nå (mandag og tirsdag). Han orket ikke engang å gå til kjøleskapet. Han var tom for energi, men tok likevel 5. plass på 1500 meter, svarer Bjarne Rykkje.

– Det er nesten umulig å være i toppform gjennom hele året (sesongen). Jeg sier ikke at verdenscupen er «treningsløp». Men vi kan bruke den til å bygge form. Det er ikke slik at vi ikke vil gå fort her (i verdenscupen). Vi er bare ikke i stand til det, sier han.

På spørsmål om Lunde Pedersen & co. vil gå fortere i verdenscupen i Heerenveen neste helg, svarer han «det kan jeg ikke si»: – Ifølge planen er ikke det det viktigste, gjentar han.

I motsetning til hva han er vant til fra sine åtte år som trener mange av Nederlands verdenstoppløpere. På grunn av bredden i toppen, må de gå fort i starten av sesongen og i romjulen for å kvalifisere seg til verdenscupene og mesterskapene etter jul.

Bjarne Rykkje hevder at han har nødvendige ressurser til rådighet når det gjelder å gjennomføre «toppform til mesterskapene»-planen. Det er imidlertid organisert annerledes – men «ikke dårligere» – enn han er vant til fra Nederland. Der fantes alt tilgjengelig i profflaget han trente. I Norges må han lete rede på det hos Olympiatoppen.

– Det har tatt litt tid å finne ut hvem som gjør hva, og hvor finner jeg «hva», sier han.

Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko har i et tidligere intervju med VG sagt at de trener noe mindre under Bjarne Rykkje , enn det de gjorde under Sondre Skarlis regime. Bjarne Rykkje mener «trener mindre» ikke er en presis beskrivelse.

– Vi trener ganske intensivt, på grensen av hva kroppen tåler. Det er mindre mengde, men ikke mindre intensitet, sier han.

Han vil ikke svare konkret på om han og løperne har resultatmål med tanke på sesongens hovedmål, EM og to VM. Han sier at Sverre Lunde Pedersen – som forrige sesong falt på 10.000-meteren da VM-gullet lå klart til ham – «alltid vil vinne», men at det er avhengig av «andre som plutselig kommer»: Nederlands Patrick Roest forrige sesong (VM-gull allround) og Sven Kramer for 10 år siden.

– Vi må være konsentrert om oss selv. Vi ser på resultatlistene, og ser at vi må høyne nivået. Jeg tenker ikke at vi ikke får det til. Det gjør ikke løperne heller. Samtidig sier jeg ikke at 4. plass er godt nok. Men vi må være realistiske, sier Bjarne Rykkje til VG.