FERDIG I LSK: Som LSK skriver i pressemeldingen, er Arne Erlandsen ferdig som trener i Lillestrøm Sportsklubb. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Arne Erlandsen ferdig i LSK

Publisert: 26.06.18 10:58 Oppdatert: 26.06.18 11:31

OSLO/LILLESTRØM (VG) Arne Erlandsen (58) er ferdig som trener i Lillestrøm.

Det bekrefter klubben i en pressemelding .

«Lillestrøm Sportsklubb har igangsatt en prosess med sikte på å avslutte arbeidsforholdet med hovedtrener Arne Erlandsen», står det i pressemeldingen gitt ut av LSK.

13 poeng på de første 14 kampene i Eliteserien var ikke godt nok for klubbledelsen i Lillestrøm, selv om «kanarifuglene» er videre i cupen og skal spille kvartfinale mot Bryne 27.september.

Arne Erlandsen Alder: 58 (20. desember 1959) Som spiller: * Klubber: Lillestrøm, Djurgården og Strømsgodset. * Meritter: To seriegull (1986 og 1989) med Lillestrøm. * To cupgull (1985 og 1991) med Lillestrøm og Strømsgodset. * 22 kamper og 1 mål for A-landslaget. Som trener: * Klubber: Bærum, Lillestrøm, IFK Göteborg, HamKam, Ull/Kisa, Moss, Fredrikstad og Lillestrøm. * Meritter: Seriesølv med Lillestrøm (2001) og IFK Göteborg (2005). Cupgull med Lillestrøm (2017). * Mottok Kniksenprisen som årets trener i 2001. * Kåret til årets trener i Sverige av storavisen Expressen i 2006. * Aktuell: Ferdig som LSK-trener. (NTB)

Cupgull, men svake resultater i Eliteserien

Erlandsen ble hentet til klubben 19.september 2016. Det ble bare 12.plass i trenerens første sesong - i hans andre periode i klubben - med LSK i Eliteserien i 2017, men med cupgullet ble LSK og 58-åringen i april 2018 enige om ny kontrakt som strakk seg ut 2019. Nå er altså forholdet mellom partene avsluttet.

Styreleder i Lillestrøm, Morten Kokkim, ønsker ikke å kommentere mye mer enn det som står skrevet i pressemeldingen på LSKs hjemmesider.

– Det jeg kan si er at vi har igangsatt en prosess om å avslutte arbeidsforholdet med Arne Erlandsen. Vi skal ha et møte med ham og hans rådgiver nå i nærmeste fremtid. Utover det har jeg ingen flere kommentarer, sier Kokkim til VG.

Han ønsker ikke si noe om grunnen til at de har valgt å igangsette denne prosessen, om de har sett på mulige erstattere eller om dette har tilknytning til artikkelen i Romerikes Blad søndag kveld som påsto at Arne Erlandsen hadde mistet tilliten i klubben.

Kommentar om stor misnøye

Morten Svesengen er sportsleder i Romerikes Blad. Han skrev søndag en kommentar om stor misnøye innad i klubben med Erlandsen .

«Over tid har dette sammen med det mange spillere mener er uakseptabel oppførsel fra treneren side, ført til at tilliten er tynnslitt mellom spillergruppa og hovedtreneren», var noe av det Svesengen skrev søndag.

Overfor VG sier han tirsdag at han ikke er overrasket over avgjørelsen.

– Jeg hadde blitt mer overrasket om det ikke hadde skjedd. Det er ikke på grunn av noe som har skjedd akkurat nå. Det går på atferden hans, at han ikke har evnet å innrette seg etter de tingene han har fått beskjed om å gjøre, sier han til VG.

– Hva slags type atferd?

– Slik jeg oppfatter det, går det på hans generelle oppførsel og behandling av spillere og folk i støtteapparatet, svarer Svesengen, uten å ville gå mer i detalj.

Vi må ikke lenger tilbake enn april for å finne at Arne Erlandsen signerte en ny kontrakt med LSK. Siden den gang har det imidlertid skjedd mye, ifølge RB-kommentatoren, som også forteller at LSK og Erlandsen ble enige om den nye kontrakten allerede rundt januar-februar.

– Hadde klubben visst det de visste i dag, hadde de nok ikke reforhandlet kontrakten. Hele støtteapparatet og spillergruppa står bak denne avgjørelsen, sier Svesengen.

VG er tilstede på treningsfeltet i Lillestrøm, der spillerne ankom som vanlig. Men økten ledes av Arild Sundgot.

VG kommer tilbake med mer!