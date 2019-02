Kommentar

Dopingaksjonen midt i VM: Den drastiske øyeåpneren

SEEFELD (VG) Det er brutalt, men nødvendig å få svindelen eksponert i all sin ekkelhet.

Bildene av skiløperen Max Hauke (26) med nålen i armen, der han tas på fersk gjerning i politirazziaen, sender nye sjokkbølger gjennom VM-byen Seefeld og en hel idrettsverden.

Kontrasten til den postkortvakre, solfylte fasaden rundt mesterskapet kunne ikke vært større, og det fremstår stadig mer absurd hvordan det vakreste og det verste i idretten utspiller seg på likt her i alpebyen.

Men selv om mange allerede var rystet over det som har kommet frem siden politiaksjonen ble kjent, gjør videoen fra pågripelsen at alt kommer så mye tettere på. Det er umulig ikke å bli uvel av det videobildene viser.

Du kan høre om doping, du kan snakke om doping, men problematikken blir ufattelig mye tydeligere av å se i detalj hva dette dreier seg om.

Nå er det ingen tvil om at bildene er eksepsjonelt sterke, og noen vil kanskje mene at de er i overkant, all den tid det dreier seg om en forholdsvis ung mann, som får alt snudd opp ned på ett sekund. Burde man ha skånet ham fra å vise verden hva som foregikk? Det er mulig å føre et resonnement i den retningen.

På den annen side dreier dette seg om et så grunnleggende brudd på alt idrett skal være, en overtredelse som åpenbart er så til de grader bevisst, der dokumentasjonen er uomtvistelig og de potensielt avskrekkende effektene store.

Derfor taler betydelige samfunnsmessige hensyn i favør av å få dette vist frem.

I det store og hele er det et kjennetegn ved politiaksjonen i Østerrike at den er blottet for politiserte eller nasjonalistiske hensyn

I dette landet er doping kriminalisert, og politiet velger nå å slå ned overfor et nettverk de har hatt under oppsikt lenge, og det på en måte som maksimaliserer oppmerksomheten.

Det viser et eksempel på en metode som faktisk kan ha effekt overfor systematisk juks, og det er interessant hvordan etterretning, samarbeid og en aksjon som ikke ledes av idretten har foregått.

Nå skal WADA også ha hatt en funksjon i dette, uten at alle detaljer er kjent, men det er åpenbart gjennom et mye mer løsrevet antidopingarbeid, tett knyttet opp mot politimyndigheter, at det er mulig å få gjort noe skikkelig med et onde som spiser idretten fra innsiden.

Fortsatt er det mye vi ikke vet om aksjonen, og noe av det mest interessante er hvor mye mer som vil dukke opp, i tillegg til det som så langt har skjedd.

Det har formodningen mot seg at etterforskning at en så stor varighet og dybde i etterforskningen kun har tatt for seg et par leger, én god og en håndfull middelmådige langrennsløpere.

Det interessante er jo nå hvordan de bakmennene kan ha hatt klienter på tvers av idrettsgrener, og i tilfelle hvor mange som vil gå med i dragsuget.

Ytterligere interessant er det å se hvordan informasjon fra Johannes Dürr, som selv ble tatt i doping i 2014, ser ut til å ha stått sentralt i avsløringen.

Dette viser hvordan idrettsorganisasjoner forsøk på å fremstille dopingtatte som noen som har levd på sin egen planet, ikke nødvendigvis er i samsvar med virkeligheten.

Også i denne saken er det ubesvarte spørsmål rundt avsløringsiveren blant dem som også har interesser i mest mulig positiv blest.

Det som er et problem på makronivå, er at lovverket varierer fra land til land, og det er langt vanskeligere å få tatt noen med effekt dersom hverken jusen, ressursene eller viljen til å ta resolutt affære er der.

Her skal østerriksk politi, som samarbeidet med tyske kolleger, ha ros for den hudløse tydeligheten, som nok er det eneste språket som har tilstrekkelig effekt på den blåøyde naivismen altfor mange er rammet av.

På makroplan har vi akkurat sett WADAs pinlige knefall for Russland, med krefter i IOC som en sentral pådriver, og ingenting tyder på at Linda Hofstad Helleland vil vinne presidentkampen til høsten.

Uavhengig av dette personvalget, er det i alle fall enda mer tydelig nå enn før hvor viktig det er at handlekraft erstatter egeninteresser og naivisme.

Det er bildene av jublende publikummere og strålende prestasjoner idrett skal handle om. Ikke en nål i armen midt i sentrum av Seefeld.