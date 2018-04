SKIPRESIDENT: Erik Røste er klar for opprykk til den internasjonale skifamilien. Trolig velges han inn i FIS Council på kongressen i Hellas i mai. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kilder til VG: Misnøye rundt Røstes FIS-kandidatur

Publisert: 18.04.18 11:04

2018-04-18

Skipresident Erik Røste (57) ble Norges kandidat som nytt styremedlem i FIS, uten avstemming i skistyret. VG vet at det ble advart internt mot måten det ble gjort på.

I etterkant av valget om å innstille en 57 år gammel mann til det internasjonale toppvervet, har det dessuten oppstått misnøye i deler av skimiljøet over at Norge heller ikke denne gang kom opp med en kvinnelig kandidat.

Det opplyser flere sentrale kilder til VG, uavhengig av hverandre.

Det var på et skistyremøte på Gardermoen rett før påske at saken kom opp. Ifølge møtepapirene skulle norske representanter til de ulike underkomiteene i det internasjonale skiforbund ( FIS ) presenteres før kongressen i Hellas om en måned.

Lanseringen

Røste ledet møtet i kraft av sin rolle som skipresident. Han skal etter hva VG forstår ha tatt ordet og presentert sitt kandidatur, som Sverre Seebergs etterfølger, og «gikk på gangen» mens skistyret diskuterte kandidat til FIS Council (det øverste organ) med visepresident i skistyret Eva Tine Riis Johannessen som møteleder.

På spørsmål fra VG til Riis Johannessen om Røste allerede i sakspapirene til skistyremøtet var klar som Norges representant til valget i FIS, eller om han lanserte seg selv, svarer hun:

– Vi gikk gjennom hver enkelt som skulle velges inn i ulike komiteer i FIS, og da vi kom til FIS Council, så sa Erik Røste ifra til skistyret at han var motivert til å gjøre det. Og det var jeg som håndterte den saken, sier Eva Tine Riis Johannessen.

– Er det slik at Sverre Seeberg egentlig har utnevnt Erik Røste som sin norske etterfølger i FIS Council?

– Tidligere praksis er at det er den norske skipresidenten som har sittet i FIS-styret. Og det er styret i Norges Skiforbund (NSF) som innstiller kandidat til kongressen. Opp gjennom årene foran hver kongress har vi diskutert dette. Men nå ønsket vi et bytte, og at Erik Røste skulle gå inn, sier Riis Johannessen.

– Men er det slik at den sittende i Council, i dette tilfelle Seeberg, anbefaler sin etterfølger?

– Det må du spørre Sverre Seeberg om. Men jeg er helt sikker på at han gjør dét, men det er skistyret som innstiller den norske kandidaten, svarer Riis Johannessen.

Etter hva VG erfarer var det krefter i skistyret, som ønsket en annen prosess rundt utvelgelsen av norsk styrerepresentant i FIS. Og la Seeberg sitte i to nye år.

Kvinneplanen

Det var etter hva VG forstår et ønske om å vurdere begge kjønn, gjøre en grundig jobb og komme på banen – forhåpentligvis med en kvinne – til neste FIS kongress om to år.

I dag er det bare én av 18 som er kvinner i FIS sitt øverste organ.

Riis Johannessen opplyser at det var én representant i skistyret som ønsket at man skulle bruke mer tid på utvelgelsen. Hun hevder det var et samlet skistyre som innstilte Røste. At man droppet avstemning, fordi man ikke så noen grunn til det.

– Jeg spurte om vi skulle ta avstemning, men det var ingen som uttrykte et ønske om, sier Riis Johannessen.

– Er det ingen norske kvinner som kunne gått inn i FIS Council, som er mektig mannsdominert, slik du ser det. Har Norge virkelig ingen kvinner som er skikket til denne jobben?

– Det har vi helt sikkert. Men Erik Røste har vært opptatt av å bidra i det internasjonale fellesskapet. Norge har sendt inn tre forslag til kongressen, som skal bedre kvinneandelen. Vi er inne i en prosess hvor vi må få inn flere kvinner. Da mener jeg Røste er den rette mannen. Dette brenner han for. Vi har fått opp andel kvinner i ulike FIS komiteer fra 10- til 28 prosent. Ambisjonen i et av forslagene fra Norge til FIS ligger kvinneandelen på 40 prosent, sier Eva Tine Riis Johannessen.

Ville ikke ut

Sverre Seeberg opplyser til VG at han ikke har bedt om avløsning.

– Skistyret bestemmer, og det forholder jeg meg til, sier Sverre Seeberg, som første gang ble valgt inn i FIS-styret i 2004 og som har møtt der siden 2002.

– Det er en vurdering som de står fritt til å gjøre når de mener vi bør bytte.

– Så du har ikke sagt at du ønsker å trekke deg?

– Nei, men jeg har vært forberedt på det, fordi de snakket om at jeg skulle stå ut denne perioden. Det kommer ikke som noen stor overraskelse på meg. Vi har hatt en åpen dialog om dette.

Seeberg forteller at han er den sjette nordmann som har sittet i FIS-styret, mens det på samme tid har vært over 20 ulike presidenten i Norges Skiforbund.

– Per Ottesen, Johan Baumann og Jan Jensen var alle skipresidenter uten å sitte i FIS-styret.

Odd Seim-Haugen var Norges styrerepresentant fra 1983 til 2002.

– Burde Norges Skiforbund ha kommet opp med en kvinnelig kandidat til FIS-styret nå?

– Det har jeg ingen mening om. Alt dette er opp til skistyret, sier Sverre Seeberg.

VG har ønsket å intervjue Erik Røste om saken. Han har fått spørsmål på e-post. Men som svar på forespørselen henviser han til et intervju han har gitt NTB. Men skriver følgende i en kommentar:

« Det er skistyret som i henhold til loven innstiller til FIS kongressen norsk kandidat til FIS Council. Skistyret har innstilt meg og gått tilbake til praksisen om at det er sittende president som er Norges kandidat.

Jeg er motivert for å gå inn i styret i FIS da jeg gjennom hele min periode som skipresident har vært opptatt av å bidra i det internasjonale skifellesskapet hvor Norge som en stor skinasjon har et særskilt ansvar.»

