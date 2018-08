HINDRET MOTSTANDER: Magnus Bøe (til venstre) diskuterer med treneren sin etter at han røk ut i semifinalen på lørdagens sprint i Sandnes. Foto: Mikal Aaserud / VG

Landslagsløper forbannet og frustert etter sperring

Publisert: 04.08.18 20:48 Oppdatert: 04.08.18 21:31

SPORT 2018-08-04T18:48:40Z

SANDNES/OSLO (VG) Sindre Bjørnestad Skar (26) var alt annet fornøyd med Magnus Bøe (20), etter at han røk ut i kvartfinalen i lørdagens sprint under Blinkfestivalen.

Skar var tydelig forbannet og frustrert da han trillet i mål som nummer fire og røk ut etter kvartfinalen på lørdagens sprint.

– Det er noen her som går kun for å sperre og kun for å ødelegge for dem som ligger rett bak, sier han til VG, tydelig frustrert noen minutter etter målgang.

Deretter bekrefter han at han med «noen» mener Magnus Bøe.

På vei inn mot oppløpet endte han bak Bøe, som nektet å slippe ham forbi. Det fikk Skar til å fyre ordentlig.

– Jeg uttrykte at jeg ikke var så fornøyd med det, men det går helt fint. Jeg er ikke langsint, sier 26-åringen, med en god latter.

Mener Skar hadde muligheten

20 år gamle norsk-koreanske Bøe, som i vinter gikk OL i Pyeongchang for vertsnasjonen Sør-Korea under navnet Magnus Kim, forstår at Skar var frustrert. Han avfeier på ingen måte at han bevisst gikk for å holde Skar bak seg, men understreker at han ikke brøt noen regler.

– Jeg visste veldig godt hvor han var og stilte meg litt foran ham, men det var før han var oppe på siden av meg. Det var innenfor reglementet. Hadde han vært pigg, hadde han gått forbi meg. Han kan kalle meg kjøtthue, for det er jeg sikkert. Men det var fullt innenfor, og jeg står for det jeg gjorde, sier Bøe, som nå igjen har byttet tilbake til å representere Norge.

Mens Skar røk ut i kvartfinalen, ble det stopp for Bøe i semifinalen.

Heller ikke de russiske kanonene Sergej Ustjugov eller Alexander Bolsjunov kom seg til finalen, etter at begge røk ut i semifinalen.

– Han er forbannet, sier trener russernes trener Markus Cramer i en kort kommentar om Ustjugov – og begrunner det med tette dueller som førte til at Ustjugov tok staven to ganger i samme heat.

Falla sterkest

I kvinnenes finale kunne ingen gjøre noe med Maiken Caspersen Falla, som spurtslo Natalja Matvejeva og Ida Ingemarsdotter.

For herrene ble det russisk finaleseier, selv uten Ustjugov og Bolsjunov. Gleb Retivykh kom seg foran Federico Pellegrino og Aleksander Emil Dyrberg Ek, og sikret den tredje russiske seieren under Blinkfestitvalen. Gjøran Tefre, Eirik Brandsdal og Francesco De Fabiani endte utenfor pallen.

PS: I skiskytternes sprint måtte Marte Olsbu akkurat innse at Justine Braisaz ble litt for sterk i spurte. Svenske Mona Brorsson ble nummer tre. For herrene sikret Vetle Sjåstad Christensen, som gikk både langrenn og skiskyting lørdag, røst i mål. Han slo Johannes Thingnes Bø og franske Antonin Guigonnat.