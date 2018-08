ÅPNER OPP: Serena Williams åpner opp om fødselsdepresjon og å se at sin søsters drapsmann var løslatt på prøve. Foto: Aaron Doster / REUTERS

Williams fant ut at søsterens drapsmann var løslatt – ti minutter før sjokktap

SPORT 2018-08-18T02:29:29Z

Tennisstjernen Serena Williams så på Instagram at mannen som drepte hennes halvsøster var løslatt på prøve. Ti minutter senere gikk hun på karrierens verste nederlag.

Publisert: 18.08.18 04:29 Oppdatert: 18.08.18 04:43

– Jeg klarte ikke å riste det ut av hodet mitt, forteller 36-åringen i et stort intervju med Time Magazine .

Robert Maxfield ble i 2006 dømt til 15 års fengsel for drapet på Yetunde Price, Williams’ eldre halvsøster. Price ble skutt i Compton, Los Angeles, ble bare 31 år og etterlot seg tre barn i alderen 5, 9 og 11 år.

– Det var vanskelig (å se at han var løslatt), for det eneste jeg tenkte på var barna hennes, hvor mye de betyr for meg og hvor høyt jeg elsker dem.

Williams ble så rystet over å se at Maxfield var ute av fengsel at hun tapte 6–1 og 6–0 i sett mot Johanna Konta (nummer 39 i verden) i en oppvarmingsturnering til US Open – ti minutter etter at hun så bildet på Instagram.

Ønsker å tilgi

Det var hennes første turnering siden hun tapte finalen i Wimbledon, hennes femte siden hun kom tilbake etter graviditeten. Tapet blir karakterisert som det verste i hennes 23 år lange karriere.

– Uansett hva, så kommer ikke søsteren min tilbake på grunn av god oppførsel, og det er urettferdig at hun aldri får en sjanse til å klemme meg igjen, sier hun og sikter til begrunnelsen for Maxfields prøveløslatelse.

Williams selv er en troende kristen og forklarer at hun ønsker å gjøre som Bibelen sier og tilgi, men at hun «ikke helt er der».

– Jeg ønsker å gjøre mine ord om til handling og lære datteren min Olympia det samme, jeg ønsker å tilgi, jeg er nødt til å komme dit, forklarer tennisstjernen, som i år gjorde comeback på tennisbanen etter å ha født sin datter i september i fjor.

– Tøffe måneder

For ti dager siden la Williams ut et bilde på Instagram , der hun skrev at hun var i «en merkelig tilstand», men mest av alt ikke følte seg som en god mor, på grunn av at hun alltid var så mye borte for å trene, jobbe, være profesjonell tennisspiller. Hennes utrolige vei til Wimbledon-finalen dediserte hun til andre mødre .

– Dette var for alle mødrene der ute, som har vært gjennom mye. Noen dager gråter jeg og er skikkelig trist. Jeg har hatt sammenbrudd, det har vært noen skikkelig tøffe måneder. Hvis jeg kan klare det, så kan dere, sa hun da.

36-åringen er åpen om sin fødselsdepresjon. Hun skriver på Instagram at hun mener nettopp åpenhet er best for å takle den type følelser. Og at hun ga etter for gruppepresset i sosiale medier og la ut et bilde av kroppen sin like etter fødselen.

– Jeg hater at jeg ble et offer for det. Det setter et stort press på kvinner, unge som gamle, sier hun.

Williams skal i slutten av august delta i US Open, en sjanse til å vinne hennes 24. Grand Slam-tittel – og dermed utligne rekordholderen Margaret Court.

PS ! Williams var to måneder på vei da hun slo sin søster Venus i Australian Open-finalen i 2017. Urettferdig, spøkte Venus i etterkant, «det var to mot én».