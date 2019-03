Abu Dhabi er vertskap for Special Olympics denne våren. Her fra en innledende seremoni i sjeikeveldet. Foto: MIKE HOOK/SOPA IMAGES/REX/SHUTTERSTOCK

7000 utøvere til Abu Dhabi: Så stille at det er ille

Dersom et gigantarrangement for funksjonsfriske hadde vært lagt til Abu Dhabi, hadde vi debattert boikott og brudd på menneskerettighetene. Er ikke temaet så nøye når det dreier seg om utøvere som er litt annerledes?

Det er ikke småtteri som settes i gang i De forente arabiske emirater, nærmere bestemt i Abu Dhabi , denne uken.

Over 7000 utøvere fra mer enn 190 land tar turen til Midtøsten for å være med i «Special Olympics».

Dette er en møteplass, en viktig sådan, for mennesker som utfolder seg sportslig ut fra egne forutsetninger.

Selve arrangementets virke og verdigrunnlag er midt i kjerneområdet, dersom man skal mene noe med visjonen «Idrettsglede for alle», som den norske idrettsbevegelsen er tuftet på. Den verdensomspennende organisasjonen, som er anerkjent av IOC, ble stiftet i 1968. Den har som filosofi at «alle blir akseptert og ønsket velkommen, uavhengig av evne eller uførhet».

Fra norsk side sendes en tropp på 28 utøvere og 22 ledere, og de får sikkert en fantastisk opplevelse de neste dagene.

Men her er det viktig å evne å tenke et par tanker samtidig.

Det er på den ene siden helt strålende at et arrangement som Special Olympics finnes. Samtidig dukker det opp et par politiske problemstillinger det er nødvendig å dvele litt med.

Er det uproblematisk at arrangementet er lagt til et sted som befinner seg nær bunnen i FNs oversikt over hvor menneskerettigheter blir respektert?

Dersom man mener at det er problematisk, hvorfor ser vi knapt noen offentlig debatt om dette, samtidig som rop om boikott eller andre tiltak har vært hyppige samtaleemner rundt andre eventer i regionen.

Rosenborg trakk planene om en treningsleir i Dubai, det har vært bloggerbråk om rosemalte skildringer derfra, Alexander Kristoffs emiratavtale er debattert, det samme gjelder langrennsløpere på tur og Magnus Carlsens brikkeflytting på udemokratisk jord.

Men lokasjonen til et så stort arrangement har det jevnt over vært stille rundt. Det finnes unntak, som pressemeldingen interessegruppen «International Campaign to boycott UAE» sendte ut 8.mars.

Der oppfordres myndigheter, stater og utøver verden rundt til å holde seg hjemme fra sommerutgaven av Special Olympics.

ICBU reagerer på at et arrangement som skal fremme rettighetene til personer med funksjonshemming legges til det samme regimet som beskyldes for grove brudd på helt grunnleggende humane rettigheter.

Går man inn i de ferskeste rapportene fra Amnesty og Human Rights Watch om tingenes tilstand i Abu Dhabi, er bekymringslisten lang: Urettmessig fengsling av dissidenter, handlinger i Jemen som trolig er krigsforbrytelser, grønt lys for vold i hjemmet og utnyttelse av sårbar arbeidskraft er noen stikkord.

Det er også velkjent, på et overordnet plan, at idrett gjerne brukes som pr-utstillingsvindu for å fremstille ugreie regimer i et flatterende lys.

Abu Dhabi-sjeiker har for eksempel revolusjonert Manchester City, og det ene mesterskapet etter det andre ender i denne regionen.

Men oppmerksomhetsdimensjonen er helt annerledes, og nærmest fraværende, ved denne anledningen.

Dersom beveggrunnen for å invitere 7000 funksjonshemmede til et kjempestevne handler om mer enn å gi dem en opplevelse for livet, og har et element av egenreklame og glansbilde-maling, er det noe vi burde diskutere i en prinsipiell kontekst.

Og er stillheten rundt disse sidene ved årets Special Olympics, både mediemessig og hva gjelder fraværet av protesterende menneskerettighetsaktivister, strengt tatt litt trist?

Hvis det oppfattes som greiere at funksjonshemmede enn funksjonsfriske utøvere inviteres på tur til et regime vi ikke liker, er det kanskje både den ene og den andre som burde gå en runde med seg selv?