RØRT: En rørt Ingrid Landmark Tandrevold på pressekonferanse etter VM-sølvet. Like etter begynte hun å gråte da VG snakket med henne om en god venninne. Foto: Jostein Magnussen, VG.

Tårevåt Tandrevold dediserte VM-sølvet til venninne

ØSTERSUND (VG) Ingrid Landmark Tandrevold (22) tok et overraskende VM-sølv på sprinten. Etter løpet tenkte hun på en god venninne som har mistet moren sin.

– Jeg ble konfrontert med at det er kvinnedagen i dag, og det er en god venninne av meg som har hatt en tøff periode. Hun er jeg veldig glad i, så det var ekstra hyggelig at dette skjedde i dag, sier en rørt Ingrid Landmark Tandrevold til VG etter det overraskende sølvet på sprinten i VM.

Venninnen heter Camilla Vannebo. Hun mistet moren sin, Toril Stokkebø, ildsjel i skiskyttermiljøet, i 2016.

– Jeg tenkte på at Camilla hadde bursdag før konkurransen, og så tenkte jeg på det etterpå. Jeg tenker mye på henne, legger hun til idet hun får tårer i øynene.

Når VG får tak i Camilla Vannebo, som feirer bursdagen sin i Paris med venner, er hun tydelig rørt over at Landmark Tandrevold dediserer sølvet til henne.

– Det er ingen som fortjener det mer enn henne. Hun er så dedikert og hardtarbeidende. Jeg unner henne det av hele mitt hjerte, sier Vannebo til VG, men legger trykk på at det er Tandrevold som fortjener spalteplass i dag.

RØRT: Camilla Vannebo. Foto: PRIVAT

Tandrevold skjøt to fulle hus da hun sikret VM-sølvet. Anastasiya Kuzmina tok gullet, mens tyske Laura Dahlmeier ble nummer tre.

22-åringen sikret sølvet med egen mor på tribunen. Hun skulle egentlig ikke vært i Østersund denne helga, men ombestemte seg i siste liten.

– Jeg møtte henne såvidt i stad før jeg begynte å bli dratt i alle retninger. Jeg sa at nå må hun begynne å komme hver gang, for det betyr tydeligvis lykke at hun er her, sier Tandrevold.

– Hvor mye betyr det for deg å ha nær familie på tribunen når du opplever ditt største øyeblikk i karrieren?

– Det er utrolig morsomt og veldig viktig for meg å gå bra. Jeg må prøve å gi noe tilbake til alle de som er så tålmodige med meg.