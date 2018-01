SKUFFET SEG SELV: Ole Einar Bjørndalen tok seg god tid til å snakke med mediene etter å ha blitt nummer 42 på 20-kilometeren. Foto: Jostein Magnussen

Lagkameratene om Bjørndalen: – Har ikke vært seg selv

Publisert: 10.01.18 20:28

SPORT 2018-01-10T19:28:20Z

RUHPOLDING (VG) Dette kan være det siste vi så av Ole Einar Bjørndalen (43) på en stund. Forferdelig trist, mener Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen.

Hvis Bjørndalen ikke er blant de seks skiskytterne som blir tatt ut til OL søndag, får veteranen heller ikke gå verdenscupen i Anterselva neste uke. Stafetten her på fredag og fellesstarten søndag går uten veteranen.

– I utgangspunktet er det OL-laget som skal konkurrere i Anterselva, sier idrettssjef Per Arne Botnan. Dermed blir det ingen siste mulighet for Bjørndalen til å kvalifisere seg. Hans mulighet var på normaldistansen. Der ble han nummer 42, dårligst av de seks norske som stilte til start.

– Han burde hatt en høyere plassering enn dette. Individuelt sett har han ikke prestasjoner som er gode nok sammenlignet med de andre, og han har heller ikke klart de kravene som Olympiatoppen har satt. Men vi skal sette sammen et helt lag for både enkeltdistanser og stafett, sier Botnan om jobben han og trenerne Siegfried Mazet og Egil Kristiansen skal gjøre før de sender sitt OL-uttak til Olympiatoppen søndag.

Kan bli reserve

Da tar de ut fem utøvere som skal til Pyeongchang. Til den siste OL-øvelsen, stafett, blir en sjette utøver sendt til Sør-Korea som reserve. Det kan bli Bjørndalen.

– Jeg har ikke vært god nok, sier Bjørndalen selv. – Vi får se hva som skjer videre. Jeg vet ikke.

Men han blir hemmelighetsfull når han får spørsmål om det er skader som har satt han tilbake.

– Jeg har hatt noen problemer denne sesongen, men det tar jeg med laget og ikke pressen, sier Bjørndalen etter 20-kilometeren. Han er klar på at han skal klare å komme i form til OL.

– Er trist

– Jeg synes synd på han. Jeg tror det har vært et eller annet med kroppen hans som ikke har spilt på lag. Han har aldri vært så langt bak i langrennstid som nå. Noe må det ha vært, og det er trist. Vi har sett at han ikke har vært seg selv, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

Han ble beste norske på normalen med sin 3. plass. Emil Hegle Svendsen bommet på skivalget og endte på en 30. plass.

– Ole har hatt en fryktelig tung sesong og det har gått veldig inn på han. Vi har også sett det på ham, han har vært mer alvorstynget og mutt. Mer stillferdig enn vanlig, og det er kjedelig å se, mener Svendsen.

– Det er en tid for alt?

– Det kan jo fortsatt ende godt til slutt. Ole er tidenes skiskytter, og det kan ingen ta fra ham.

Thingnes Bø sier det slik:

– Det er en tid for alt, men jeg hadde håpet at den for han var etter OL når han la opp.

Fakta Har ikke vunnet siden desember 2015 20-kilometeren i Ruhpolding var Ole Einar Bjørndalens 575. verdenscuprenn. Åtte av karrierens 95 seirer har kommet på normalen. Hans foreløpig siste seier kom på samme distanse i Östersund i desember 2015.