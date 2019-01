Sebastian Samuelsson går i front for bedre beskyttelse av rene utøvere. Foto: TT

Dopingdebatten: Den store helten er svensk!

SPORT 2019-01-08T09:46:19Z

På det som er idrettens aller viktigste område for øyeblikket, blir norske utøvere grundig slått av en svenske.

kommentar

Publisert: 08.01.19 10:46

Sebastian Samuelsson synger ikke «Ja, vi elsker» om han vinner en konkurranse, men kampen han kjemper har uvurderlig verdi også for passive norske idrettsfolk.

Her burde langt flere, som Antidoping Norge korrekt påpekte i en kronikk mandag, ha kastet seg inn med full tyngde.

Men veldig mange som driver med toppidrett, derav en overveldende majoritet av de norske utøverne, ser dessverre ikke ut til å ha tatt innover seg alvoret i krisen det internasjonale antidopingarbeidet står midt i.

På annen måte er det ikke mulig å tolke den pinlige stillheten fra en rekke av våre fremste folkehelter, og de (med noen hederlige unntak) kraftløse og unnvikende svarene som kommer når de får spørsmål om temaet.

Faktum er at Verdens antidopingbyrå (WADA) burde være til for å beskytte rene utøvere. I stedet har organisasjonen nå lagt sin klamme hånd over en nasjon som er avslørt for systematisk bedrag, og der det ene eksempelet på handlingslammelse har avløst det andre.

Det burde få hver eneste utøver til å rope høyt fra hustakene om at slik skal vi faktisk ikke ha det i internasjonal idrett i 2019.

Men for å unngå å la tungsinnet ta fullstendig overhånd, er det viktig å backe opp de utøverne som heldigvis gjør en ekstra innsats på vegne av alle.

Her trenger vi ikke reise lenger enn over grensen i øst for å finne en moderne idrettshelt.

Han heter Sebastian Samuelsson, og er olympisk gull- og sølvvinner fra Pyeongchang sist vinter.

Men vel så viktig som det udiskutable sportslige talentet, er innsatsen han legger ned for å gi utøverne mer rettferdige rammer.

Mens andre konsentrerer seg om sitt, er det umulig for Samuelsson bare å fokusere på arbeidsoppgavene, så lenge arbeidsforholdene under dagens idretts- og antidopingledelse er så urettferdige som de er.

Derfor har 21-åringen blitt en uvurderlig frontfigur for utøvere som sier fra. De som ser tvers gjennom politisk visvas og løfter som ikke følges opp, som stiller krav og følger opp, selv om det sikkert går litt utover optimaliseringen av en og annen treningsøkt.

De personlige omkostningene har definitivt vært til stede, og klare synspunkter har medført trusler mot skiskytteren.

Men svensken lar seg ikke skremme til å tie.

Samuelsson var på plass i Washington DC i høst, da det ble fremlagt en rekke krav til hva WADA må gjøre for å gjenvinne tilliten.

Stikkord her er fullt innsyn, mer inkludering og innflytelse for utøvere i sentrale organer, en uavhengig gransking av WADAs kultur, reformere lederskapsstruktur med avstand til idrettsorganisasjonen og en åpen prosess rundt Russland-spørsmålet.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at de øverste herrer i WADA-systemet har noen planer om å lytte til dette, men det er akkurat like lite som tyder på at Samuelsson har til hensikt å la seg kue.

Nå er den svenske skiskytteren nemlig igjen i frontlinjen i kampen for fair play: For få dager siden offentliggjorde han et åpent brev til Jonathan Taylor, lederen av «Compliance Review Committee», som kommende helg skal møtes for å drøfte statusen til det russiske antidopingbyrået RUSADA. Utfallet av dette møtet blir interessant, men tommelen ned blir i tilfelle starten på noen juridisk dans i et tungt system.

Som kjent ble sertifiseringen i høst gitt tilbake til russerne, til tross for at opprinnelige krav om innsyn og innrømmelser ikke var imøtekommet. Forutsetningen var at full tilgang til dataene i LIMS («Laboratory information management systems») skulle gis innen årsskiftet, men dette skjedde som kjent ikke. Fristen er oversittet.

Der er fakta – uansett hva som måtte skje med WADA-teamet som nå gjør et nytt forsøk på å hente ut materiale i Moskva.

Skal verden i tilfelle stilltiende godta at enda et krav ikke ble innfridd?

Og kan vi stole på at ikke noe har skjedd med materialet?

De siste dagene har kravet om å trekke godkjennelsen tilbake igjen tiltatt i styrke, og for Samuelsson har et allerede breddfullt beger rent over: «Enhver ytterligere utsettelse fra deres komité sier bare én ting – det er tatt parti med juksemakerne på de ærlige utøvernes bekostning», skriver han.

Hvorvidt et så brennende engasjement kommer til å bidra til at vi får noen form for forandring, er det altfor tidlig å si noe om. Men jo flere utøvere som ikke finner seg i gubbeveldets uakseptable ledelse av internasjonal idrett, desto større er sjansene for å utrette noe på sikt.

Og da hadde det vært så befriende om norske utøvere kunne lære av den svenske heltens mot ...