ETTERTRAKTET: Stine Dale kom inn på landslaget i fjor. OL-lagets tre medaljehåp Casper Stornes (t.v), Kristian Blummenfelt (bak t.h) og Gustav Iden ser frem til at flere kvinner kan bli gode nok til å stå på triatlonstartstreken for Norge. Foto: Geir Olsen

Norges nye OL-håp: – Beundrer gutta

EKEBERGSKOGEN i OSLO (VG) Stine Dale (22) virker litt sjalu på sine mannlige landslagkollegers evne til kun å satse på sporten. Selv skjøtter Norges nye OL-håp i triatlon to jobber og studier i tillegg til over 20 timer trening i uken.

– Jeg beundrer dem for at de går hundre og ti prosent inn for det. Men for min del trives jeg med å studere, jobbe og trene. Jeg liker å ha det travelt, og føler jeg har god kapasitet til å få gjort ting utenom, sier Stine Dale fra Bergen under triatlonlandslagets pressetreff i Oslo fredag.

– Men hvis det blir for mye, er jeg ikke i tvil om hva jeg ville valgt. Det er triatlon, understreker hun.

Etter oppsiktsvekkende fremgang og resultater har sportssjef Arild Tveiten håp om at Stine Dale i tilstrekkelig grad kan komplettere Lotte Miller slik at Norge skal klare å kvalifisere seg for OL-deltagelse i miks stafett neste år.

Stine Dale har i likhet med OL-gruppens tre menn, Kristian Blummenfelt, Casper Stornes og Gustav Iden, treningsbase i sin hjemby Bergen. Hun svømmer sammen med dem hver dag, men forholder seg ellers til trener Mikal Idens program. Når hun ikke sykler, løper og svømmer, tar hun en bachelor i sosiologi – i skippertak – jobber noen timer i uken i en sportsbutikk og er støttekontakt for en person et par ganger i uken.

NYTT HÅP: Med Stine Dale på vei opp, håper sportssjef Arild Tveiten at Norge kan kvalifisere et miks stafett lag til OL i Tokyo om ett år. Foto: Geir Olsen

– Stine satser veldig hardt, med samme mentalitet som oss guttene, sier Kristian Blummenfelt.

På spørsmål om hvorfor ikke flere enn en håndfull kvinner satser på triatlon i Norge, svarer Blummenfelt at det er typisk jenter å ha lyst til å være flinke i alt.

EM i Estland Konkurranseprogrammet for triatlon er usikkert når det gjelder 2020. OL-kvalifiseringen er utsatt til neste år. Men EM i Estland 28.-30. august er spikret. Kristian Blummenfelt og de andre norske utøverne tar sikte å starte der, etter et høydeopphold i Font-Romeu i Frankrike. I begynnelsen av september og oktober står toppkonkurranser i Hamburg og Montreal på planen. Det samme gjelder for Bermuda, men der er det foreløpig ikke fastsatt en dato. Vis mer

– Det er litt sånn flink pike-syndromet, hevder han.

Kristian Blummenfelt (26) mener at triatlon er en veldig likestilt sport. Kvinnene og mennene får like pengepremier, selv om kvinnene er færre til start. Triatlonveteranen skulle ønske at flere jenter kom opp på samme nivå som Lotte Miller, den spesielle OL-gruppens eneste kvinne.

– Jeg tror de har tilsvarende muligheter som oss til å komme opp. Men det krever at du gir slipp på alt annet, sier han.

Totalt teller landslaget 14 utøvere, hvorav fire er kvinner.

– Vi må forstå at det tar tid. Det er vanskelig å bli god i tre øvelser, og Norge er ikke laget for en slik sommeridrett. Vi fikk et landslag først i 2010/11, og er i startfasen, svarer Lotte Miller på spørsmål om det norske kvinneunderskuddet i triatlon.

Stine Dale ble tatt opp på landslaget for ett år siden. Hun sier at man må være ganske tøff og tørre å slåss litt for å drive med triatlon. Hun tror at mange jenter – i alle idretter – gir seg med idretten når de er ferdig med videregående skole og skal begynne å studere.

Slik kan en svømmetur også være for Norges OL-medaljehåp:

– Det dabber litt av da. For min del har det vært slik: «Dette skal jeg igjennom». Jeg skulle gjerne sett at vi var flere jenter. Guttene er en stor gjeng. Det er kjekt når man trener og er på tur.

Hun mener ikke jentene er direkte risikoaverse, men tror likevel at de tenker på en annen måte enn guttene.

– Det kan virke som om guttene våger å gå mer inn for det, mens jentene vil ha en trygg ting å falle tilbake på, svarer Stine Dale.

Publisert: 06.07.20 kl. 13:13

