OPTIMIST: Sigbjørn Kolnes har god tro på Hauan Mina som er ubeseiret i to starter i hans regi.

Ukens kuskekommentarer: – En topp vinnersjanse

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene til Klosterskogen Travbane lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp

Dagens banker

Strong Case (V75-4) vant lett fra tet sist. Har verre forutsetninger nå, men kan runde til en ny seier med litt klaff.

Dagens luring

Våler Nikolai (V75-1) har fått ett løp i kroppen etter pause. Toeren i det svenske Derby, kan ventes forbedret med det løpet i kroppen og blir farlig å avskrive.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 480 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2880 kroner

TROND ANDERSSEN: – Feilet i seierskampen på Bjerke sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2100 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Hauan Mina/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Har vunnet to strake og vært stabil begge gangene for meg. Har gått i mål med krefter i behold. Trener like fint som før. En topp vinnersjanse om hun holder seg unna galoppen.

2 Madde/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Er hardt ute. Kan hente seg en liten premie om hun holder seg unna galoppen.

3 Lykkje Cornelius/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Er god nok på kapasitet, men mangler litt fart i beina. Var likevel så positiv sist at jeg ikke tør ikke utelukke ham helt. Kan være en oddsbombe.

4 Birk Faks/Vidar Hop

Vidar Hop: - Har vunnet to strake og har veldig bra form. Står fint til på strek, men møter Hauan Mina som har vært veldig bra de to siste gangene. Skal den garderes, skal vi strekes.

2120 m

5 Reime Kongen/Gunnar Austevoll

Trond Anderssen: - Feilet i seierskampen på Bjerke sist og var sterk toer i V75 gangen før. Formen er fin og motstanden som den har vært. Det er mange bra med. Han er en av dem. Feilfritt er han trippelaktuell. En gardering.

6 Ard/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Var jeg skeptisk på overskuddet til før løpet på Jarlsberg sist. Han var bedre enn forventet der og har sett fin ut i trening etterpå. Mange kan vinne dette løpet. Han kan være en av dem, om det først løser seg litt.

7 Ros Son/Dag-Sveinung Dalen

Kjetil Helgestad: - Gikk et veldig godt løp som treer på Leangen sist lørdag. Kjørte tøft fra start. Så fikk han en elendig rygg, men avsluttet veldig bra etter sene luker. Det er tøffere imot nå. En god premie er målet.

2140 m

8 Våler Nikolai/Åsbjørn Tengsareid

Øystein Tjomsland: - Avsluttet strålende sist og gikk med full fart etter et bløffløp. Han er veldig på gang etter en liten downperiode. Strekes på V75-bongen, selv fra det lengste tillegget.

FRODE HAMRE: – Jeg har tro på ham. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2100 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Rio Division/Vidar Hop

Vidar Hop: - Har et høyt toppnivå og har fin form. Men han er usikker av seg og blir overflydd fra start. Da blir det sjanseartet. Uansett ikke umulig om det løser seg. En typisk outsider.

2 Ohio Royal/Tom Erik Solberg

Per Gottling: - Har gått flere fine løp i det siste og er i flott form. Sporet er også bra, men han skal ha ryggløp på full distanse. Noe som kan gjøre det noe sjanseartet. Klaffer det hans vei er han god nok. Verdt en gardering.

3 Pantani/Frode Hamre

Frode Hamre: - Står endelig bra til. Virket veldig fin i et hurtigarbeid tirsdag. Setter på vanlig vogn, men tror svingene går bra. Det blir offensiv satsing. Jeg har tro på ham.

4 Welcome/Magnus Teien Gundersen

Kristine Kvasnes: - Kom ikke overens med underlaget på Biri sist, men fungerte ellers veldig bra. Har vært bra før det og har et fint løp på papiret. Men det er mange om beinet. Posisjoner og dagsform avgjør. Hun er trippelaktuell og skal vurdere om løpet garderes litt.

5 Select Step/Bjørn Larsen

Åsbjørn Tengsareid: - Går på det jevne til fine premier stort sett hver gang. Vinner normalt ikke V75, men kan hente seg en fin premie igjen.

6 Cici Moseby/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Går gode løp hele tiden, men det har vært en del stang ut med mye dødens. At hun ikke har vunnet i år er en tilfeldighet. Jeg synes hun har et fint løp på papiret. Løser det seg først fra dette sporet kan seieren komme. Strekes.

7 Coventina va Bene/Å. Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Gikk et bra løp sist og er på vei opp i form. Det er uansett en fin premie som gjelder fra dette sporet mot disse konkurrentene.

8 Darling Simoni/Eirik Høitomt

Ole Johan Østre: - Avsluttet bra på Momarken sist. Formen virker fin, men sporet er dårlig og motstanden i tøffeste laget. En fin premie er innen rekkevidde med posisjonsklaff.

9 Gemma B.R./Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Har fin form og et perfekt spor med tanke på å smyge med. Og det er det hun skal i disse omgivelsene. Måler er en bra premie.

10 Allenie's Love/Per Anders Thuresson

Per Anders Thuresson: - Holder fin og går gode løp hele tiden. Men hun har slitt mye med dårlige spor. Har også fått det her. Vinner nok ikke, men klaffer det med posisjonene og litt tempo, kan hun snuse på siste trippel.

11 Carmen Division/Lars Anvar Kolle

Tor Olaf Halle: - Holder fin form, men står i et sjanseartet spor. Kjører etter best mulig premie herfra.

12 Remana/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Kom ikke overens med baneunderlaget på Biri sist. Glem det løpet. Gikk fine løp før det og er i form. Ville hatt seiersambisjoner fra et bra spor. Herfra er det mest en trippelsjanse.

GUNNAR AUSTEVOLL: – Har et riktig løp på papiret. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2100 m (volte) – Start kl. 15.44

1 Neslands Trine/Henrik Kulblik

Henrik Kulblik: - Gikk på det jevne bakfra på en sølete Biri-bane sist. Liker seg bedre i tet eller dødens, som da hun vant på Färjestad fjerde sist. Distansen er kanskje i lengste laget, men vi kjører til for tet. Holder ikke unna for de beste på 40 meter. En fin premie er bra.

2 Åsa O.K./Eirik Høitomt

Åsbjørn Tengsareid: - Gikk et bra løp til seier for meg sist. Er ei bra hoppe i fin form. Gjør hun som sist er hun med der fremme. En tidlig gardering.

3 Troll Diva/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Vil ikke ta i når hun er i felt. Trives klart best når hun kan gå foran i sitt eget tempo uten rygg. Ladder derfor fra start for å komme foran. Da skal vi sitte der. Da har hun vinnersjanse.

2120 m

4 T.M. Stjerna/Vidar Hop

Vidar Hop: - Holder hyggelig form, men møter bra hester. Kan seg en bra premie med klaff.

5 Kos Frigga/Johan Herbjørn Undem

Johan H. Undem: - Ble sittende bom fast innvendig etter startgalopp sist. Gangen før reparerte hun stor galopp til seier og gikk et kjempeløp. Det er galoppfare igjen, men den er mindre på voltestart. Feilfritt kjemper hun om seieren. En outsider.

6 Vesle Moi/Dag-Sveinung Dalen

Olav Mikkelborg: - Ble litt sliten til slutt, men gikk et bra løp for meg på Jarlsberg sist. Er på vei opp i form, men møter for mange tøffe hopper med tanke på noe mer enn en premie.

2140 m

7 Areta Mollyn/Adrian Solberg Akselsen

Adrian S. Akselsen: - Gikk et bra løp sist. Herfra i V75 får vi smyge med i håp om en bra premie.

8 Sundby Søss/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Holder fin form og har et riktig løp på papiret. 40 meter tillegg er ikke enkelt, men flyter det bare litt underveis, er hun av dem som kan ende på trippelen. Også verdt en gardering.

9 Trø Yr/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Var litt stresset fra start og galopperte sist. Gikk bra etterpå og er ei bra hoppe i form. Kan blande seg inn helt foran om hun gjør det hun kan. En gardering.

10 Komnes Anna/Jan Rune Gaustad

Jan R. Gaustad: - Holder fin form. Kan speede fort etter ryggløp med luke til slutt. Ikke sjanseløs med maks klaff. En luring som er verdt en gardering.

11 Torpa Oda/Lars Anvar Kolle

Gunnar Austevoll: - Går jevne, fine løp og er riktig ute motstandsmessig. Kan fort blande seg inn i trippelkampen om det løser seg underveis fra 40 meter tillegg.

12 Langaard Siv/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Har form bedre enn raden og et bra spor i volten. Uansett er det tøft å vinne i V75. Kanskje siste trippel med maks klaff.

13 Tenk Nå Dina/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Har vunnet to strake og er veldig fin form. Møter riktig motstand, men det skal som alltid klaffe fra slike utgangsposisjoner. Mange kan vinne. Hun er en av dem. Hva som skjer underveis avgjør.

14 Sirikit/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Ble sliten fra dødens i tøft tempo sist. Formen virker fin, men utgangsposisjonen er vanskelig. Herfra skal veldig mye klaffe. Men hun duger i selskapet. Med på bred gardering.

15 Osen Expressa/Jan Roar Mjølnerød

Jan Roar Mjølnerød: - Var god til seier på Momarken sist. Formen er fin og motstanden riktig. Det kan ikke sies om utgangsposisjonen. Herfra skal mye klaffe. Regnes uansett som en gardering.

ÅSBJØRN TENGSAREID: – Forutsetningene er annerledes nå. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2500 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Cosmic Carpenter/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Står fint til for en fin reise. Blir overflydd, men er sikret et fint løp. Hardt å slå alle disse, men kan smyge inn en bra premie med klaff.

2 Unaffected/Anette Frønes

Tine Omdal: - Var god til seier nest sist. Sist måtte hun dra tredjesporet siste 1000 og ble trøtt til slutt. Formen er fin og sporet veldig bra. Men det står noen bak jeg frykter blir for gode. Kjører til fra start for en fin posisjon. Jeg er uansett fornøyd med en bra premie.

3 Gentle Voice/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Kommer ut etter pause og behandling. Er god på sitt beste og står til i et bra spor. Møter flere gode, så det handler om en liten trippelsjanse første gang ut.

4 Dan Mølgård/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Åpnet ikke noe fra start sist. God fra start nest sist. Han takler distansen, liker banen og er på høyde med konkurrentene. Tidlig aktuell i et åpent løp.

5 Expresso Doc/Per Oleg Midtfjeld

Finn Pedersen: - Har vært veldig god de to siste gangene og kjennes bedre ut i trening enn noen gang. Intet lyn fra start, men går sine beste løp i rygg. Kusken mener han skal takle svingene på Klosterskogen fint. Kjenner ikke helt konkurrentene, men jeg er optimist etter det han har vist.

6 Expensive Hangover/J. Eilertsen

Starter ikke.

7 New Talisman/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Var god til seier sist og har gått fine løp lenge. Men sporet er sjanseartet og motstanden tøffere. Må kjøre litt på sjanse. Fornøyd med en god premie.

8 Goodman B.R./Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Har vunnet to strake og har vært veldig bra. Distansen er ny. Utfordrende om han blir stri. Tror vi må ha rygger i det lengste for at han skulle kunne utfordre til slutt. Sporet er ikke bra. Det må klaffe. Er en outsider med disse forutsetningene. Strekes om løpet garderes litt.

9 Positano/Vidar Hop

Vidar Hop: - Går fine løp, har fordel av den lange distansen, men står sjanseartet til spormessig. Mye skal klaffe om vi skal kunne kjempe om seieren. Uansett en strek på tre-fire hester.

10 Dynamite Hornline/Dag-S. Dalen

Tom Erik Solberg: - Hadde problemer med magen og var ikke på topp sist. Tilbake i slag er han aktuell mot disse konkurrentene.

11 Strong Case/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Fikk dirigere i tet på Leangen sist lørdag og vant til slutt på enkleste vis. Det er en bra hest i flott form, men forutsetningene er annerledes nå. Vi må gå bakfra, så det må klaffe litt. Uansett en av dem som kan vinne. Strekes.

12 Ixelle Bolets/Tom Erik Solberg

Øystein Tjomsland: - Ble det posisjonsproblemer med sist, men avslutningen var bra. Sporet ble som fryktet, men hun er særdeles kvikk i beina på kortspeed. Hun skal regnes på gardering.

LARS O. ROMTVEIT: – Kan kjempe om seieren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2100 m (volte) – Start kl. 16.28

1 Rappoda/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Står perfekt til og henger med, men jeg føler hun er mer trippel- enn seiersaktuell, selv med førstespor hele veien. Garderes løpet skal hun strekes på fire-fem hester.

2 Lyngås Alfa/Vidar Hop

Vidar Hop: - Har vært veldig god i sine to starter så langt. Står 20 meter dårligere til kontra de to som var nærmest henne i mål sist. Derfor er det litt mer utfordrende nå. Men hun viste vinnervilje sist. Kjemper normalt om seieren igjen. Strekes.

3 Sjø Stjerna/Vidar Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Gikk karrierebeste som toer på Bjerke sist. Hun er i fin utvikling og står spennende til. Jeg synes hun bør med på gardering.

4 Tangen Lea/Josefine Eilertsen

Lars O. Romtveit: - Er fersk i vår regi. Ei voldsomt flott 3-årshoppe med mye fart i beina. Men hun sliter litt med gemyttet og har ikke fått det helt til å stemme i løp. Traver hun bare feilfritt, er hun trippelaktuell og en klar gardering. Men galoppen kan felle henne igjen.

2120 m

5 Briskeby Anna/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Var bra i kvalifiseringen og finalen av Oaks. Har ikke vært ute siden, men det skyldes mangelen på passende løp. Formen skal være uforandret fin. Møter noen bra, men er så bra selv at hun skal strekes på tre-fire hester.

6 Vestpol Loke/Åsbjørn Tengsareid

Øystein Tjomsland: - Er også en 3-åring i rivende utvikling. Gikk strålende til seier sist på Bjerke. Tøffere imot denne gangen, men bør likevel strekes.

7 Fantomet/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Har funnet seg selv igjen etter løpet i Bergen, der det ikke stemte. Slet også litt etterpå, men var fin i seiersløpet sist. Er også veldig fin i trening. Kan kjempe om seieren om alt stemmer for dagen.

8 Elsa/Christina Kjenner

Jan Roar Mjølnerød: - Går fine løp innimellom, men møter motstand i tøffeste laget her. Premie er bra.

9 Kos Brage/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Har bare gått bedre og bedre og viser fin utvikling hele veien. Det er noen bra på strek, men er vi bare fort opp til dem, tror jeg vi kjemper om en trippelplass. Seier er heller ikke umulig om det flyter maksimalt. En gardering.

GEIR VEGARD GUNDERSEN: – Håper han kan gå skoløs foran. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2100 m (auto) – Start kl. 16.50

1 N.Y. Coeur de Soleil/M. T. Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Var ikke som best sist. Tror det bare var en dårlig dag. Han trener fint. Har et bra spor og er rask i vei. Håper han kan gå skoløs foran. Det har han ikke gjort på en stund. På sitt beste duger han her. Regnes som en av flere.

2 Soros Kronos/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Står bra til og har en del inne. Men nå er motstanden for tøff. Fornøyd med premie.

3 Faust Boko/Frode Hamre

Geir Vegard Gundersen: - Leverer gode løp hver gang. Han er hyggelig fra start og kan få en bra posisjon. Han går som vanlig. Skal regnes tidlig. Synes det er jevnt mellom mine to hester i løpet.

4 Ursula Horse/Dag-Sveinung Dalen

Tor Olaf Halle: - Har vært god lenge, men var ekstra god sist da hun ledet i det lengste i tøft tempo som toer i tøft selskap. Møter tøft selskap her også, men det er tetgaranti så får kusken bestemme taktikken. Hun er god nok. Strekes.

5 Let's Take a Selfie/Lars Anvar Kolle

Sigbjørn Kolnes: - Har slitt med dårlige blodverdier og halsinfeksjoner. En god premie er målet. Går trolig fra amerikanervogn til vanlig sulky.

6 Radieux/Gunnar Austevoll

Gaute Lura: - Ga seg tidlig etter å ha blitt kjørt fram i dødens sist. Etterpå viste det seg at han slet med en halsinfeksjon. Ble behandlet for den og så veldig fin ut i et hurtigjobb sist lørdag. Møter riktig motstand, men det må klaffe. Trippelaktuell og en strek for de som bruker noen hester.

7 Rapido Va Bene/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Går fine løp og er i form. Men sporet er sjanseartet og det er noen tøffe imot. En fin premie er innen rekkevidde med klaff, kanskje siste trippel.

8 Mr. X.F. Royal/Ole Johan Østre

Lars Anvar Kolle: - Står for vanskelig til. Premie er bra.

9 Pebbe Simoni/Per Oleg Midtfjeld

Herman R. Tvedt: - Har toppform i kroppen, men har hatt mye stang ut i det siste. Ble sittende bom fast sist. Mer enn god nok til å kjempe om seieren om det bare løser seg litt fra baksporet.

10 Hades Håleryd/Tom Erik Solberg

Åsbjørn Tengsareid: - Gikk et veldig bra løp for meg som firer i tøft lag på Sørlandet nest sist. Formen er fin, men motstanden tøff og sporet dårlig. Fin premie, kanskje siste trippel med maks klaff.

11 Rafolo/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Er en av de bedre i feltet, men han har tunge forutsetninger nå. Baneprofilen gjør at vi trolig bytter fra amerikanervogn til vanlig sulky.

ADRIAN AKSELSEN SOLBERG: – Møter noen i tøffeste laget. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

1700 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Finnskog Oda/Henrik Kulblik

Henrik Kulblik: - Var knallgod toer bak Åsrud Vilja første gang ut etter lang pause. Sist ville hun ingenting i køen. Liker seg bedre får hun kan være med foran på direkten. Jeg klemmer til for tet. Får vi den skal vi sitte der. God nok på sitt beste. Regnes som en av flere.

2 Arvesølv/Tom Erik Solberg

Merete Viksås: - Holder veldig fin form og har stor fordel av sprint. Står spennende til her. Jeg tror hun kjemper om seieren om det bare klaffer. Strekes.

3 Trø Hera/Lars Anvar Kolle

Simen B. Jessen: - Går fine løp hver gang og er i form. Sprint er kanskje ingen fordel, og det er et jevnt bra felt. Det må klaffe hennes vei. Gjør det først det kan hun blande seg inn. En strek for de som garderer litt.

4 Gurifax/Elsie Hafskjold

Elsie Hafskjold: - Har hatt lang pause, men hatt to prøveløp for kusken. Sprint er en fordel, men det er for tidlig med tanke på noe mer enn en premie.

5 Alsaker Pumbaa/Adrian S. Akselsen

Adrian S. Akselsen: - Holder fin form og har fordel av sprint. Men jeg synes han møter noen i tøffeste laget. Kan være tredje-fjerde med klaff.

6 Kos Odin/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Har gått to veldig fine løp på rad og begynner å finne formen igjen. Har stor kapasitet uten å vinne så ofte. Uansett ikke umulig med maks klaff i et åpent løp. En gardering.

7 Mine/Eirik Høitomt

Hovel Helmen: - Skuffet kanskje litt med ikke å holde lederrygg på Bjerke sist, men det ble kjøring i tøffeste laget underveis. Møter riktig motstand, men har fått et sjanseartet spor. Er uansett god nok til å kjempe høyt oppe om det bare klaffer. Regnes som en av flere.

8 Valle Storm/Dag-Sveinung Dalen

Kjetil Helgestad: - Holder fin form og duger i disse omgivelsene. Det er sporet imot. Siden det er sprint må kusken klinke til direkte i håp om å komme ned i en utvendig rygg langt frem i feltet. Klaffer den taktikken er han trippelaktuell og verdt en gardering.

9 Sprett Odin/Magnus Teien Gundersen

Heidi Moen: - Er i flott og har et riktig løp på papiret. Håper og tror han er med i trippelkampen.

10 Rofstad Odin/Bjørn Garberg

Bjørn Garberg: - Var veldig god til seier fra tet i V75 på Leangen sist. Jeg har ikke kjent ham så bra på lenge. Toppformen er på gang og han går fine løp i rygg. Men det skal løse seg bakfra på en sprint. Er av dem som kan vinne. Strekes.

11 Frøyu Pelle/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Går fine løp hver gang, er i form og møter riktig motstand. Men bakspor på sprint er ikke ideelt. Herfra må det meste klaffe underveis. Gjør det først det, er han god nok. Trippelaktuell og en gardering.

12 Voje Diva/Per Oleg Midtfjeld

Lars O. Romtveit: - Er bra, men har hatt mye utur. Nå er det utur med sporet. Premie er målet herfra.

Publisert: 29.11.19 kl. 08:34

