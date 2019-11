Nøkkelspiller skadet for Liverpool: – Vårt største problem i kveld

(Liverpool – Napoli 1-1) Napoli holdt Liverpool til uavgjort på Anfield. Nå kan Erling Braut Haaland (19) & Co. ødelegge for fjorårets mester i Champions League-gruppespillets siste kamp - kanskje uten nøkkelspiller Fabinho.

Napoli rystet et overraskende svakt Liverpool på Anfield da de tok ledelsen før pause - men Liverpool slo tilbake etter hvilen og sikret uavgjort.

Med det resultatet klarte vertene å beholde tabelltoppen i gruppe E - men likevel kan mye skje i den gruppa før gruppespillets siste kamp: Erling Braut Haaland og Red Bull Salzburg slo Sander Berges Genk 4–1 borte og ligger bare tre poeng bak Liverpool før de to lagene møtes i Østerrike om to uker.

Napoli er nummer to i gruppa med ni poeng - og håpet om avansement i Champions League lever dermed for alle de tre lagene.

Fabinho-skade

Første omgangs eneste scoring kom etter 20 minutter: Dries Mertens timet et perfekt løp i bakrom, avsluttet godt fra skrått hold og sikret 1–0 for gjestene.

Men en svak første omgang og baklengs var ikke eneste nedtur for Jürgen Klopps menn de første 45: Halvveis i omgangen måtte Fabinho ut etter det som så ut som en ankelskade etter en duell med Napolis Giovanni Di Lorenzo. Brasilianeren ble erstattet av Gini Wijnaldum.

Det kan være meget dårlige nyheter: Kanskje må Liverpool klare seg uten nøkkelspilleren i kampen mot Salzburg. Liverpool-trener Jürgen Klopp rangerer det som kveldens største problem.

– Jeg er overrasket over at ingen stiller meg spørsmål om dette, for vårt største problem i kveld er Fabinhos skade. Han er en nøkkelspiller for oss. Gini kom inn og spilte kjempebra, men å miste Fabinho er ikke bra. Vi vet ikke hva det er, men vi håper det ikke er noe seriøst. Vi må se på det, sier Klopp til Viasats reporter etter kampen.

SKADE: Fabinho måtte tidlig ut med skade da Napoli gjestet Liverpool på Anfield. Foto: CARL RECINE / REUTERS

– En veldig uheldig situasjon. Det er vanskelig å si om det er kne eller ankel, men det er bedre om det er ankelen, sier Viasat-panelet om skaden.

Også tidligere Champions League-vinner med Liverpool, Jamie Carragher, krysser fingrene for at det ikke er alvorlig:

– Vi vet ikke hvor seriøst det er ennå, men at han fortsatte å spille litt før han gikk av viser at det kanskje ikke er så seriøst. Han er suspendert mot Brighton til helgen, så forhåpentligvis kommer han raskt tilbake, sier Viasat-eksperten.

Slo tilbake

Liverpool slo tilbake etter pause - både med langt bedre spill og etter hvert en viktig utligning. Dejan Lovren var sterk i lufta på et godt slått hjørnespark fra James Milner, og dunket inn 1–1 for gjestene.

Hjemmelaget fortsatte å presse også etter scoringen, men maktet ikke sette ballen i mål for andre gang. Dermed endte det 1–1 på Anfield.

– 1-1 er ikke det vi ville, men sånn er fotball. Alle rundt Napoli føler de er videre nå. Vi må spille enda en intens kamp, men man må alltid gå en tøff vei. Salzburg vant i dag vel fortjent fortjent, sier Klopp.

– Andre omgang var bedre. Vi startet dårlig, men totalt sett må vi være fornøyde og se fremover. Napoli er et tøft lag. Vi har alltid troen på at vi kan vinne, men vi klarte ikke det i dag. Napoli forsvarte seg godt og gjorde det vanskelig for oss, sier kaptein Jordan Henderson i et intervju med Viasat etter kampen.

Napoli slo Liverpool i gruppespillets første kamp - da vant italienerne 2–0 hjemme på San Paolo.

Se høydepunktene fra Salzburg - Genk - Haaland scoret ett mål, fikk et mål annullert og hadde en assist:

Publisert: 27.11.19 kl. 22:54 Oppdatert: 27.11.19 kl. 23:33

