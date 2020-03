LANGRENNSSTJERNE: Stina Nilsson var den eneste som slo Therese Johaug på distanse sesongen 2018/2019, da hun vant fellesstarten (10 km) under sesongavslutningen i Canada for et år siden. Foto: Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Stina Nilsson så bjørn på treningstur: – Så sykt

OL-vinner Stina Nilsson (26) fikk seg en stor overraskelse da hun gikk på ski i Östersund mandag. Hun melder i sosiale medier at hun traff på en bjørn.

Nå nettopp

Den ferske skiskytteren spøker med at hun dessverre ikke hadde med seg børse.

Nilsson tok OL-gull på sprinten i Pyeongchang for to år siden, men for bare noen uker siden sjokkerte hun langrennsverden med beskjeden om at hun bytter idrett. Nilsson satser nå som skiskytter.

Og under en treningstur i Svartsjöarnas skidspår i Östersund så hun ifølge en melding hun har lagt ut på Instagram en bjørn.

les også Nilssons beskjed til Norge: – Håper dere krysser fingrene for meg

Jonas Kindberg er forskningsleder med bjørn som fagområde ved Norsk institutt for naturforskning. Han har sett bildene til Nilsson og bekrefter at det ser ut som bjørnespor.

Det er rundt 800 bjørner i Jämtland. Östersund ligger 18 mil øst for Meråker i Trøndelag, og er midt i Jämtland.

– I de fleste deler av Jämtland er det bjørn, men ikke i Östersund sentrum, sier Kindberg til VG og legger til at det ble skutt to bjørner i dette området i fjor høst.

Nilsson har fått mange kommentarer, også fra norske langrennsløpere, etter at hun la ut innlegget.

«JEG SÅ EN BJØRN I DAG! Så sykt? Og nei, jeg hadde dessverre ikke min lille børse med meg. Hadde vel uansett ikke truffet hehehhe. PS. Å våge seg frem etterpå og ta dette bildet var et litt utfordrende prosjektet i seg selv», skriver Nilsson på Instagram.

– Skremmende, men coolt, kommenterer tidligere landslagsløper Anna Haag.

Nilsson kommer fra Malung ikke langt fra Torsby. Men hun har bodd i Östersund i mange år. Östersund var vertskap for VM i skiskyting i fjor, og har et flunk nytt anlegg.

Slik forklarer Nilsson overgangen fra langrenn til skiskyting:

Bjørn-eksperten er ikke overrasket over at man kan møte bjørn nå. Normalt begynner bjørnene å bevege seg ut av hiet midt i april.

– Men det kommer litt an på været, har det vært varmt kan hiet bli vått. Hannbjørnene har akkurat begynt å komme ut av hi nå, sier Kindberg.

I Norge er det mest bjørn i Finnmark, Trøndelag og Hedmark i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland.

– Hva skal man gjøre om man ser en bjørn?

– Er den nære, så skal man gå rolig vekk. Man skal ikke løpe så fort man kan, bjørnen er uansett raskere enn deg. Som regel har bjørnen sett deg først, og den forsvinner uten at du ser den, svarer Kindberg.

Publisert: 30.03.20 kl. 18:31

Fra andre aviser