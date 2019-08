GIR SEG: Marcel Hirscher (t.v.) har hatt sin siste duell mot Henrik Kristoffersen. Her er de to etter at Hirscher vant verdenscuprennet foran nordmannen i slalåm i Schladming i januar 2018. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Kronen Zeitung: Marcel Hirscher legger opp

Østerrikske Kronen Zeitung hevder de vet at Marcel Hirscher (30) kaller inn til en pressekonferanse kommende onsdag for å fortelle at alpinkarrieren er over.

Dermed er karrieren over for en av tidenes største alpinister. Kronen Zeitung kommer med nyheten fredag kveld.

Mens nyheten kommer om at ikonet gir seg, har Henrik Kristoffersen nettopp tilbake med snø under benene i Saas-Fee for å forberede seg til en ny sesong.

Hirscher har i en årrekke vært en av Kristoffersens argeste konkurrenter, da begge er tekniske spesialister. Hirscher tok to OL-gull i fjor, han vant storslalåm og superkombinasjonen.

Han tok syv VM-gull i karrieren. Det siste kom i slalåm i Åre tidligere i år.

TAKK: Dette er forsiden til den østerrikske avisen. Takk, Marcel! Foto: FAKSIMILE: Kronen Zeitung, Østerrike.

Avisen skriver at det er mange som har forsøkt å overtale ham, iallfall å vente med å ta en beslutning. De håpet superstjernen ville finne ny motivasjon.

Hirscher vant verdenscupen sammenlagt hele åtte ganger på rad. Den siste i vinter. Han har 68 verdenscupseirer.

Om helsen skriver avisen at han var tydelig utslitt etter forrige sesong.

Han har også et ønske om å tilbringe mer tid med kona Laura og sin nesten ett år gamle sønn. Og nå er altså tiden kommet for det.

MED KONA: Marcel Hirscher med kona Laura under en premie-seremoni i Wien i april. Han tok prisen for beste TV-øyeblikk i Østerrike. Foto: FLORIAN WIESER / EPA

Sportssjefen i Kronen Zeitung takker 30-åringen.

– På onsdag kommer en epoke til en slutt, en epoke som er like fenomenal og unik som den er spennende og utrolig. Takk, Marcel - for alle de uforglemmelige øyeblikkene, skriver sportssjef Peter Frauenender.

