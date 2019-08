BRONSE: Anders Mol (til høyre) og Christian Sørum tok VM-bronse i Hamburg tidligere i sommer. Foto: DAVID HECKER / EPA

Mol og Sørum splitter i ny Oslo-turnering

Verdensenerne Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) spiller ikke sammen når verdensserien i sandvolleyball er tilbake i Norge for første gang siden 2015.

De har valgt å spille med hvert sitt unge talent. Anders Mol spiller med 18 år gamle Nils Gunnar Ringøen fra Kristiansand. Christian Sørum spiller med Anders Mols lillebror, 17 år gamle Markus Mol.

– Først og fremst har vi ikke noe sportslig utbytte av å spille sammen. Det er en enstjernersturnering og noen nivåer under det vi pleier å spille på. Poengmessig hadde vi dermed ikke tjent noe på å spille sammen. Derfor tenkte vi at for vår del, og for utviklingen Markus og Nils, er det fint å spille sammen med dem, sier Mol om splittingen til VG.

De spiller sammen igjen under World Tour-finalen i Roma neste helg.

For første gang siden 2015 er verdensserien i sandvolleyball tilbake på norsk jord. Den gang var det turnering i Stavanger. Turneringen som spilles på Jernbanetorget i Oslo denne helgen er en enstjernersturnering, som betyr det laveste nivået på verdensserien.

Mol og Sørum er ranket som verdens beste lag, men mener de to kan lære av å spille med de norske ungguttene.

– Vi må dra med oss en litt yngre spiller, gjøre oss selv bevisste på erfaringen vi har og bringe det videre til de to. Man må også ta litt ekstra ansvar, og litt ekstra poeng her og der. Sånn sett pusher vi nivået vårt også, forteller Sørum.

BYTTER MAKKERE: Markus Mol, Anders Mol, Christian Sørum og Nils Gunnar Ringøen etter sine første kamper under enstjernersturneringen på Jernbanetorget. Foto: Mona Liza Osther

Vil bygge opp ny storturnering

Nå håper de to sandvolleyballstjernene at turneringen i Oslo kan være starten på en ny norsk storturnering. Da de i begynnelsen av juni tok VM-bronse i Hamburg fortalte de to til VG at de ønsket å bygge opp en storturnering i Norge de neste årene.

At det var en storturnering i Stavanger hvert år da Mol og Sørum vokste opp var mye av grunnen til at de to valgte å begynne med sandvolleyball.

– Vi håper vi kan bygge opp en tradisjon, og at det blir større og større for hvert år. Vi håper den ender opp på nivå med turneringen i Stavanger, og at vi i fremtiden kan arrangere et VM. Det er drømmen, sier Sørum.

– Det hele startet litt for oss da vi så på World Tour i Stavanger. Det betyr mye for oss at vi kan vise oss frem på hjemmebane og skape en ny kultur for sandvolleyball, sier Mol.

Stavanger var et fast stopp på verdensserien i en årrekke. De arrangerte VM i 2009, men etter 13 år sa det stopp i 2011. Turneringen kom tilbake noen år senere, og sist gang det var en stor turnering i Norge var da Stavanger arrangerte finalen i kontinentalcupen (OL-kvalifisering) i 2016.

Større talent enn Anders Mol?

De to guttene Mol og Sørum spiller sammen med i denne helgen beskrives begge som store talenter. Markus Mol blir omtalt som et enda større talent enn det Anders Mol var på samme alder. Dermed kan vi kanskje få enda en Mol inn i verdenstoppen om noen år.

– Det er noen Anders-tendenser der, sier Sørum om å spille med 17-åringen.

– Rolig med hva du sier nå, sier Anders Mol og ler, før han legger til:

– Markus er litt tidligere ute enn meg i utviklingen. Han er allerede 195 cm høy, har lange armer og jeg tipper han blir enda høyere enn meg. Det blir spennende å følge med på utviklingen, men jeg skal sørge for at han aldri blir like god som meg - selv om det nok ikke blir lett.

Holder sammen

Det er vanlig med rokkeringer av makkere i sandvolleyballsporten, men selv om de to nå splittes for en turnering, ser de likevel for seg å spille sammen i lang tid fremover. De er Norges kanskje største gullfavoritter i neste års OL, og holder sammen selv om livet som sandvolleyballpar kan være krevende.

– Ja, man kan fort bli lei, men jeg tenker at så lenge vi vinner turneringer, spiller bra og har det kjekt sammen, kommer vi til å fortsette å spille sammen. Det er ikke sikkert det alltid kommer til å være Mol og Sørum, men det kommer alltid til å være BeachVolley Vikings, sier Anders Mol.

BeachVolley Vikings er en klubb de har opprettet selv og består i dag av Mol og Sørum i tillegg til Anders’ bror Hendrik Mol og Mathias Berntsen.

Sørum er enig med makkeren.

– Sånn som det er nå, funker det veldig bra. Når det matcher bra, går bra og ingen andre er bedre enn oss, er det ikke noen grunn til å splitte, sier han.

KNEPEN SEIER: Christian Sørum og Markus Mol vant sin første kamp på Jernbanetorget 2–1. Foto: Mona Liza Osther

