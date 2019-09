BOMMET: Vedvik (nummer 6) bommet på sitt første NFL-spark. Foto: JEFF ZELEVANSKY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Krisestart for Vedvik i New York: – Dette går ikke

(New York Jets - Buffalo Bills 16–17) Kåre Vedvik slet i vinden på MetLife Stadium, og bommet, bommet og bommet. Nå står NFL-karrieren i fare.

Nå nettopp







Søndag kveld ble Kåre Vedvik den første nordmannen siden 2001 på en NFL-bane, men det ble ingen hyggelig norsk dag likevel.

For i vinden på MetLife Stadium, en drøy halvtime fra Manhattan, slet nordmannen fra første stund.

les også VGs store NFL-guide: Slik kan vi få en norsk Super Bowl-mester

Den første feilen kom etter New York Jets sin første touchdown - da Vedvik bommet på ekstrapoenget. Det er et spark man skal treffe på. Kun én annen kicker bommet på et ekstrapoeng i NFL søndag.

– Vi så at han slet under oppvarmingen, og han fortsetter med det nå. Nervene er åpenbart en faktor for en ung spiller som Vedvik, sa CBS-kommentator Rich Gannon.

Før kamp ble det meldt om harde vindkast på arenaen i New Jersey.

UTSATT: MetLife Stadium er svært utsatt for vind, og kjent for å være vanskelig får kickere. Dette var første gang Vedvik sparket på arenaen. Foto: JEFF ZELEVANSKY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bommet igjen

Rett før pause fikk han forsøke seg på sitt første field goal-forsøk i NFL, fra 45 yards. Heller ikke da traff han mellom stengene, men CBS-kommentatorene antydet at det ikke var hans feil.

– Holderen fikk den ikke ned! Han fikk ikke snudd ballen. Det var ikke bra av ham, og hjalp definitivt ikke Vedvik, sa Gannon.

Etter pause fikk CBS et par ord med Jets-trener Adam Gase.

– Hva kan vi gjøre? Jeg kan ikke gå ut der og sparke, sa han.

I tredje periode valgte Gase å satse på å gå for to poeng etter en touchdown i stedet for å sparke et ekstrapoeng.

– Det er ikke noe verre enn å ikke kunne stole på kickeren, sa CBS-kommentator Kevin Harlan, og i pausestudioet var NFL-legenden «Boomer» Esiason enig.

– Dette går ikke. Det ser virkelig ikke bra ut nå, sier han.

les også «Catch it like Beckham»: Mottaket som endret amerikanernes favorittidrett

NFL-karrieren står i fare

Dette var første gang 25-åringen spilte på MetLife Stadium, en stadion som er kjent for å være utsatt for vind og vær.

Derfor hadde Jets planlagt å ta med nordmannen til MetLife fredag for å teste forholdene, men de planene ble skrinlagt av fredagens fotballandskamp mellom USA og Mexico (0–3), som ble spilt der.

Derfor hadde han kun oppvarmingen før kampen til å forberede seg, og der bommet han på et par, men traff også på et par lange.

Jets ledet lenge, men mot slutten av kampen kom Buffalo Bills på en sterk sluttspurt, og divisjonsrivalene tok seieren.

Nå er spørsmålet hva som skjer i morgen. Man får sjelden mange sjanser i NFL, og Jets kan vurdere å kvitte seg med Vedvik allerede etter én kamp.

– Han kan nok bli nødt til å se seg om etter en ny jobb til uka, avsluttet Gannon sendingen med å si.

TOUCHDOWN: Le’Veon Bell feirer en touchdown sammen med lagkameraten Robby Anderson. Foto: JEFF ZELEVANSKY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: 08.09.19 kl. 22:15







Mer om