Oslo dropper ishall på Valle Hovin: – Veldig skuffende

Norges Skøyteforbund er skuffet over at det ikke blir noen ishall på Valle Hovin med det første.

Byrådet i Oslo har vurdert både en fullskala ishall og en nedskalert hall som for kostbare å realisere. En plasthall «passer ikke inn med øvrig bebyggelse», og dermed endte byrådet opp med et fjerde alternativ, å rehabilitere isflaten på Valle Hovin.

I revidert budsjett går det frem at Kultur og idrettsbygg (KID) vil gjøre «det de kan for å utbedre dagens isflate slik at den kan brukes kommende sesong».

– Det er jo leit at en ishall på Valle Hovin ikke blir prioritert. Å ha Oslo som base for trening på is har vært et ønske fra toppløperne lenge, sier generalsekretær Håkon Dahl i Norges Skøyteforbund.

Han er likevel ikke så overrasket over vedtaket ettersom det i Oslo bygges en ishall på Frogner og arbeidene med Jordal Amfi er blitt dyrere enn først antatt.

– Vi er skuffet, men det er kanskje ikke så uventet heller. Vi får bare jobbe videre for at en ishall blir prioritert senere. En ishall kommer til å være viktig for skøytesporten i Oslo, men også bandy og uorganisert aktivitet som har brukt Valle Hovin mye, sier Dahl og er klar på at et minimumskrav er at isflaten på Valle Hovin blir utbedret.

– Det er jo synd hvis det ikke skal gå an å gå på skøyter der. Så får vi se hva planene for 2020/2021 er.

KID ønsker å sette i gang et forprosjekt for full rehabilitering av isflaten på Valle Hovin, og den vil kunne stå ferdig til sesongstart 2020/2021, heter det i budsjettpapirene.

OL- og verdensmester Håvard Holmefjord Lorentzen er ikke spesielt imponert over hva Oslo kommune ender opp med.

– Idiotisk

– Det er jo idiotisk å bruke penger på noe «forhistorisk» som en kunstisflate utendørs. Det er kjekt å ha på småsteder, men i en stor by som Oslo bør man ha en skikkelig skøytehall, sier Lorentzen til VG.

– Det er veldig skuffende og synd at de velger å ikke bygge en hall. Det er noe skøytesporten trenger her i Oslo og Bergen for å sikre at ikke rekrutteringen forsvinner. Samtidig forstår jeg at Oslo ikke vil bygge en hall med masse tribuner som ikke blir brukt mer enn én gang i året, men en ren ishall for hurtigløpsporten burde en by som Oslo hvor de fleste andre vinteridrettene holder til, klare å få til. Vi får sette vår lit til Bergen, jeg vet at de jobber hardt for å få det til der, sier bergenseren.

En ishall på Valle Hovin har vært en gammel kampsak for en annen OL- og verdensmester.

– Dette er jo fryktelig synd. Jeg hadde jo håpet at isidrettene i Oslo skulle få en etterlengtet hall på Valle Hovin, sier Johann Olav Koss. Han vil gjerne lese begrunnelsen til byrådet før han uttaler seg ytterligere.

Kultur og idrettsbygg har utredet tre ulike alternativer for ishall på Valle Hovin. En fullskala hall til en pris av 940 millioner kroner før ekstern kvalitetssikring, en nedskalert hall til 700 millioner kroner, samt en uisolert, enkel plasthall til 249 millioner kroner. Alle tre alternativene ble forkastet.

